Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Xabi Alonso, ambiguo con Enzo Fernández

El técnico del Chelsea no quiso despejar las dudas sobre el futuro de Enzo Fernández después de imponerse al Fulham de Arbeloa y dejó abierta la puerta a cualquier escenario. “En el fútbol, no me sorprende nada. Veremos esta semana…”, declaró el técnico a la BBC.

“Mi deseo es que sepamos qué pasará en el futuro, pero veremos esta semana”, añadió, alimentando así la incertidumbre sobre la situación del centrocampista argentino, objeto de deseo del City de Maresca.