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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Nathaniel Saliba, centrocampista canadiense de 22 años

Nathaniel Saliba, centrocampista canadiense de 22 años / EFE

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

Barcelona

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 25 de agosto.

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