En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 25 de agosto.
El Al Hilal va con todo a por Martinelli
Fabrizio Romano asegura que el Al Hilal ya ha enviado una propuesta de contrato a Gabriel Martinelli y a su entorno, con el objetivo de avanzar en la operación durante esta semana. El club saudí quiere cerrar cuanto antes los términos con el extremo brasileño y de momento las negociaciones con el Arsenal estarían siendo fluidas. Podría salir por unos 50-55 millones de libras.
Sarr se acerca a la Real
La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo verbal con el Chelsea para la cesión del defensa Mamadou Sarr. Los clubes empezaron a preparalo todo una vez terminó el partido contra el Fulham, según desveló Santi Aouna. Todo está encaminado para cerrar la operación en forma de cesión y reforzar de este modo la zaga del conjunto 'txuri-urdin'. Sarr estuvo cedido el pasado curso en el Estrasburgo.
Xabi Alonso, ambiguo con Enzo Fernández
El técnico del Chelsea no quiso despejar las dudas sobre el futuro de Enzo Fernández después de imponerse al Fulham de Arbeloa y dejó abierta la puerta a cualquier escenario. “En el fútbol, no me sorprende nada. Veremos esta semana…”, declaró el técnico a la BBC.
“Mi deseo es que sepamos qué pasará en el futuro, pero veremos esta semana”, añadió, alimentando así la incertidumbre sobre la situación del centrocampista argentino, objeto de deseo del City de Maresca.
El Villarreal ficha a Saliba
El Villarreal ha cerrado el fichaje de Nathan Saliba, centrocampista internacional canadiense de 22 años procedente del Anderlecht, según Fabrizio Romano. El acuerdo se habría alcanzado por una cifra de 15 millones de euros y el futbolista está listo para viajar a España. Ahora solo queda que pase el reconocimiento médico y que firme su contrato.
Más movimiento en el Palace
Empezamos con movimiento en el Crystal Palace, que está dispuesto a escuchar propuestas de cesión por Matheus França, según informa Fabrizio Romano.
El club inglés valorará las distintas oportunidades que puedan surgir para el joven talento brasileño y las conversaciones sobre una posible salida como cedido se producirán durante esta semana, por lo que su futuro inmediato todavía está por decidir.
¡Buenos días! El cierre de mercado está más cerca cada día en las grandes ligas de Europa, pero la actividad no se detiene. Como siempre, pueden seguir por aquí toda la actualidad del día en lo que a fichajes y rumores se refiere.
- Preocupación en Egipto por la situación de Hamza
- El enfado de Balde: descartó ofertas durante el verano para seguir en el Barça
- El Atlético de Madrid traza su plan ante la posible salida de Julián Álvarez
- Espart, el nuevo comodín de Flick: 'Es impresionante
- Lo que no se vio del Elche - Barça: El detalle de Gavi, aquí no hay quien conecte y Vinicius 'siempre' presente
- Tresoldi deslumbra mientras espera al Barça
- Sale a la luz el encuentro secreto entre Gil Marín y Julián Álvarez: 'Pasó en el restaurante Amazónico y se lo prometió
- Lesión Gavi: comunicado oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá