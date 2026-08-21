Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Javi Rueda podría dejar 15 millones en el Real Madrid

Javi Rueda podría ser el nombre propio del mercado del Celta. El carrillero firmó un extraordinario año en su primera temporada con el primer equipo celeste, llamando la atención de clubes europeos, entre ellos un Nottingham Forest que está dispuesto a ofrecerle un contrato por el que percibiría el doble del salario que cobra en Vigo, tal y como asegura Víctor López, periodista de la Radio Galega.

El malagueño es una pieza fundamental en los esquemas de Claudio Giráldez y es feliz en Vigo, pero habrá que ver qué sucede en los próximos días. En caso de ser traspasado por su cláusula de rescisión de algo más de 30 millones de euros, el Real Madrid, que posee el 50% de sus derechos, ingresaría 15 millones.

Llegó a La Fábrica en 2018, en edad juvenil, procedente del fútbol base del Málaga. En 2021 dio el salto al Castilla y, tras ser cedido a Sanse y Murcia, se marchó al Celta Fortuna en 2023.