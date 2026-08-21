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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 20 de agosto.
Ezri Konsa llegará al Arsenal
Según se informa en Inglaterra desde el medio 'The Athletic', el Arsenal ha cerrado la incorporación de Ezri Konsa, defensa del Aston Villa.
El acuerdo se habría alcanzado a cambio de unos 60 millones de euros, mientras que el inglés firmará contrato por cuatro temporadas más una opcional.
Benzema aclara su futuro
Pese a las constantes informaciones que apuntaban a que la etapa de Benzema en Al Hilal había terminado, el delantero galo se mostró contundente en zona mixta tras la victoria ante Al Fayah. "Me quedo y sigo con el equipo", declaró el exmadridista.
Así, parece ser que la posibilidad de que rescinda contrato y se convierta en agente libre queda descartada, al menos por el momento.
El Liverpool sondea a Endrick
Informa 'The Times' que el Liverpool sondea la posibilidad de reforzar su delantera con Endrick. Los minutos del brasileño apuntan a ser limitados tras los fichajes de Diomande o Espí, aunque el Real Madrid sí cuenta con él y no está dispuesto a dejarle salir.
Javi Rueda podría dejar 15 millones en el Real Madrid
Javi Rueda podría ser el nombre propio del mercado del Celta. El carrillero firmó un extraordinario año en su primera temporada con el primer equipo celeste, llamando la atención de clubes europeos, entre ellos un Nottingham Forest que está dispuesto a ofrecerle un contrato por el que percibiría el doble del salario que cobra en Vigo, tal y como asegura Víctor López, periodista de la Radio Galega.
El malagueño es una pieza fundamental en los esquemas de Claudio Giráldez y es feliz en Vigo, pero habrá que ver qué sucede en los próximos días. En caso de ser traspasado por su cláusula de rescisión de algo más de 30 millones de euros, el Real Madrid, que posee el 50% de sus derechos, ingresaría 15 millones.
Llegó a La Fábrica en 2018, en edad juvenil, procedente del fútbol base del Málaga. En 2021 dio el salto al Castilla y, tras ser cedido a Sanse y Murcia, se marchó al Celta Fortuna en 2023.
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