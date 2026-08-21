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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Javi Rueda celebra su gol con el Celta de Vigo en la Europa League ante el Olympique de Lyon

Javi Rueda celebra su gol con el Celta de Vigo en la Europa League ante el Olympique de Lyon / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 20 de agosto.

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