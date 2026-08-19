Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El City, a por Alex Scott

El Manchester City ha iniciado conversaciones con el Bournemouth por Alex Scott, centrocampista nacido en 2003, según la información de Nicolò Schira. El equipo dirigido por Enzo Maresca busca centrocampista tras la marcha de Rodri al Barça y después de sopesar las opciones de Enzo Fernández y Ayyoub Bouaddi, ha decidio tantear a una de las perlas de la Premier League.