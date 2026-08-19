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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy miércoles 19 de agosto.
Parrott, rumbo al Betis
Según explica Sky Sports, el Real Betis está muy cerca de cerrar el fichaje de Troy Parrott, del AZ Alkmaar, por casi 20 millones de euros. El delantero irlandés de 24 años viajará a Sevilla para pasar el reconocimiento médico.
El City, a por Alex Scott
El Manchester City ha iniciado conversaciones con el Bournemouth por Alex Scott, centrocampista nacido en 2003, según la información de Nicolò Schira. El equipo dirigido por Enzo Maresca busca centrocampista tras la marcha de Rodri al Barça y después de sopesar las opciones de Enzo Fernández y Ayyoub Bouaddi, ha decidio tantear a una de las perlas de la Premier League.
El Hull City, a por Nakamura
El Hull City sigue buscando refuerzos de cara a su regreso a la Premier League y ha puesto sus ojos en Keito Nakamura, extremo del Stade de Reims. Según la BBC, el internacional japonés está valorado en torno a los 21 millones de libras después de dejar grandes sensaciones durante los cuatro encuentros de Japón en el pasado Mundial.
El Newcastle va a por Nico
Según avanza 'The Athletic', el Newcastle ya tiene entre ceja y ceja al sustituto de Bruno Guimaraes: Nico González. El jugador del Manchester City gusta en el conjunto 'magpie' y ya están en conversaciones con el equipo 'skyblue' para cerrar su traspaso.
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