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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa.
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 18 de agosto.
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