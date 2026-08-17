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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa.

Lucumí, nuevo jugador de la Juventus

Lucumí, nuevo jugador de la Juventus / @JuventusFC

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Àlex Calaff

Marc Gómez

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes17 de agosto.

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Oficial: Lucumí, nuevo jugador de la Juventus

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