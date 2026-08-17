En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa.
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes17 de agosto.
David Odogu se va del Milan
El central germano cambia el AC Milan por el Toulouse, donde recalará en calidad de cedido, según cuenta Fabrizio Romano.
El conjunto francés se hará cargo de toda su ficha durante el presente curso.
Vicario, rumbo a la Juventus
Según el reputado periodista Fabrizio Romano, la Juventus ha acordado el fichaje de Guglielmo Vicario, guardameta del Tottenham Hotspur.
La operación se cierra con una cesión con opción de compra no obligatoria, en un movimiento en el que la intención del portero ha resultado clave.
Zion Suzuki ya pasa el reconocimiento con Aston Villa
Zion Suzuki se está sometiendo esta mañana al reconocimiento médico con el Aston Villa, paso previo a completar su fichaje procedente del Parma. El acuerdo entre clubes está cerrado por 30 millones de euros más 5 millones en variables.
El portero japonés también tiene todo acordado con el conjunto inglés, y la operación se mantiene pese a la caída del traspaso de Emiliano Martínez a la Juventus. Todo apunta a que Suzuki será nuevo jugador del Aston Villa.
El Liverpool no deja de mirar al PSG
Ibrahim Mbaye podría salir del PSG próximamente y ya hay conversaciones en marcha. El Liverpool ha contactado con su agente, Jorge Mendes, y el proyecto de los ‘Reds’ atrae al joven futbolista del mismo modo que a su compañero Barcola.
Sin embargo, el principal obstáculo ahora mismo es económico: la valoración del PSG se considera demasiado alta por el momento y aunque el Liverpool mantiene el interés, cualquier avance dependerá de si el club parisino rebaja sus pretensiones.
El Al Hilal aprieta por Pedro Neto
El Al Hilal ha programado nuevas conversaciones directas con el Chelsea esta semana para negociar el traspaso de Pedro Neto. El club saudí quiere avanzar en la operación por el extremo portugués y ya tiene claro el plan para hacerlo.
Además, la propuesta financiera ya ha sido enviada al extremo portugués y a su entorno. Según Fabrizio Romano, las próximas conversaciones con el Chelsea serán importantes para conocer si el movimiento puede concretarse o, por contra, acaba quedando en nada.
Oficial: Lucumí, nuevo jugador de la Juventus
Tsygankov desafía al Girona
El Girona no pasó del empate ante el Leganés (1-1) en un partido que tuvo un claro protagonista: Viktor Tsygankov. El extremo ucraniano, en busca de forzar su salida del club catalán, decició no jugar pese a que Quique Álvarez lo convocó para el choque: "Él está bien, pero no ha querido cambiarse", confirmó en rueda de prensa.
- Basilea - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
- ¡Principio de acuerdo Barça-City por Rodri!
- Barcelona - FC Basel: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo
- Rodri, en contacto directo con el Barça
- Roser Alentà (62 años), madre de Marc y Álex Márquez: 'A veces no cenábamos para comprarles las botas
- Cancelo rompe su contrato con el Al Hilal para regresar al Barça
- La millonada que genera Ferran Torres de fair-play para el Barça
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas