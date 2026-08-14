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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 13 de agosto.
El Cuti Romero, a punto de ser colchonero
Hace un año, el Cuti Romero fue el gran anhelo de Diego Pablo Simeone para apuntalar el eje de la defensa. La entidad rojiblanca llegó a intentar abrir las negociaciones en más de una ocasión, pero la respuesta del Tottenham fue un 'no' rotundo.
Aunque posteriormente renovó su contrato hasta 2029, la relación entre el central argentino y el club londinense se había ido deteriorando... hasta el punto de creer que la mejor solución para ambas partes era una salida.
Roberto De Zerbi dio la bienvenida a dos centrales: el neerlandés Van Hecke del Brighton y a Marcos Senesi del Bournemouth. En la plantilla, además, ya figuran Van de Ven o Danso. Al Cuti siempre le sedujo la posibilidad de ponerse a las órdenes de Simeone y, ahora que su salida está desbloqueada, su nombre ganaba fuerza como una opción muy a tener en cuenta para reforzar el eje de la defensa.
El de Córdoba llegó ayer a la capital y pasará reconocimiento médico a primera hora y, si todo prospera según lo previsto, podría ser anunciado hoy mismo como colchonero. El internacional argentino firmará hasta 2031 con el Atlético, que abonará al Tottenham 35 millones fijos (podrían ascender a 40 millones con las variables) para hacerse con sus servicios. Simeone ya tiene al central que tanto anhelaba.
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