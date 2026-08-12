Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El Cuti Romero será colchonero

Hace un año, el Cuti Romero fue el gran anhelo de Diego Pablo Simeone para apuntalar el eje de la defensa. La entidad rojiblanca llegó a intentar abrir las negociaciones en más de una ocasión, pero la respuesta del Tottenham fue un 'no' rotundo. Aunque posteriormente renovó su contrato hasta 2029, la relación entre el central argentino y el club londinense se había ido deteriorando... hasta el punto de creer que la mejor solución para ambas partes era una salida.

Roberto De Zerbi dio la bienvenida a dos centrales: el neerlandés Van Hecke del Brighton y a Marcos Senesi del Bournemouth. En la plantilla, además, ya figuran Van de Ven o Danso. Al Cuti siempre le sedujo la posibilidad de ponerse a las órdenes de Simeone y, ahora que su salida está desbloqueada, su nombre ganaba fuerza como una opción muy a tener en cuenta para reforzar el eje de la defensa.

Cuti Romero, central argentino del Tottenham / EFE

Pues bien, si nada se tuerce, el Cuti Romero será colchonero. Según avanzó Gastón Edul, el Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar su fichaje. Ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham y la cifra final rondaría los 40 millones (35+5). Está previsto que este mismo jueves pase reconocimiento médico.

Las salidas de Molina, Ruggeri y Almada, Mateu Alemany pudo ponerse manos a la obra para continuar con la operación entrada.