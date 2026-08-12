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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 13 de agosto.
Tijjani Reijnders podría poner rumbo a Arabia
Según informa Fabrizio Romano, Al Qadsiah está en conversaciones avanzadas con el Manchester City para fichar a Tijjani Reijnders en un trato que se podría cerrar en 60 millones de euros, aunque el centrocampista todavía no habría dado luz verde.
El periodista italiano añade que el Nottingham Forest sigue interesado en el jugador.
El Tottenham, dispuesto a desembolsar 60 'kilos' por Balogun
Folarin Balogun se convirtió en uno de los nombres más recordados del Mundial, y no solo por su gran rendimiento, sino por haber recibido un indulto tras ser expulsado.
No obstante, el futuro del delantero estadounidense podría cambiar pronto, ya que, según se informa desde 'L'Equipe', el Tottenham Hotspur estaría dispuesto a desembolsar 60 millones de euros para hacerse con sus servicios.
OFICIAL: El Rayo Vallecano cierra la venta más cara de su historia
Tras haber cerrado la salida de Pep Chavarría al Chelsea, el conjunto madrileño ha ido un paso más allá en cuanto a generar ingresos, pues ha anunciado de manera oficial la salida de Nobel Mendy al Hull City.
El traspaso se ha cerrado por 25 millones de euros más un 12,5% de una futura venta, por lo que supera la de Pep Chavarría, quien ha salido por 21 más tres en variables, convirtiéndose en la venta más cara de la historia del club.
El Cuti Romero será colchonero
Hace un año, el Cuti Romero fue el gran anhelo de Diego Pablo Simeone para apuntalar el eje de la defensa. La entidad rojiblanca llegó a intentar abrir las negociaciones en más de una ocasión, pero la respuesta del Tottenham fue un 'no' rotundo. Aunque posteriormente renovó su contrato hasta 2029, la relación entre el central argentino y el club londinense se había ido deteriorando... hasta el punto de creer que la mejor solución para ambas partes era una salida.
Roberto De Zerbi dio la bienvenida a dos centrales: el neerlandés Van Hecke del Brighton y a Marcos Senesi del Bournemouth. En la plantilla, además, ya figuran Van de Ven o Danso. Al Cuti siempre le sedujo la posibilidad de ponerse a las órdenes de Simeone y, ahora que su salida está desbloqueada, su nombre ganaba fuerza como una opción muy a tener en cuenta para reforzar el eje de la defensa.
Pues bien, si nada se tuerce, el Cuti Romero será colchonero. Según avanzó Gastón Edul, el Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar su fichaje. Ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham y la cifra final rondaría los 40 millones (35+5). Está previsto que este mismo jueves pase reconocimiento médico.
Las salidas de Molina, Ruggeri y Almada, Mateu Alemany pudo ponerse manos a la obra para continuar con la operación entrada.
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