Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Oficial: Pep Chavarría, nuevo jugador del Chelsea

Ya es oficial: Pep Chavarría es 'blue'. El lateral catalán deja Vallecas para unirse al ambicioso proyecto de Xabi Alonso en Londres y firma por cinco años, hasta 2031. El traspaso asciende a 19 millones de euros más unos tres en variables, una cantidad que viene de lujo para las arcas del Rayo Vallecano. Se trata, de hecho, de la venta más cara de la entidad madrileña.

"Para mí es un sueño, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito. Hablé con Xabi. Estoy aquí gracias a Xabi. Para mí, es uno de los mejores entrenadores del momento".

Petición expresa del tolosarra, viene de firmar su mejor temporada en un Rayo que alcanzó la final de la Conference League. Era uno de los jugadores insigina de Iñigo Pérez y el club no le iba a dejar salir así como así. El Chelsea no iba a abonar los 50 millones de su cláusula y finalmente adquiere sus servicios por la mitad de dicha cantidad.

Se convierte, además, en el sustituto de Marc Cucurella, ya futbolista del Madrid.