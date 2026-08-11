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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Xavi Hernández entrenando

Xavi Hernández entrenando / Redes

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy miércoles 12 de agosto.

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Oficial: Gero Rulli refuerza la portería 'skyblue'

Gerónimo Rulli se une al Manchester City de Enzo Maresca. El meta llega procedente del Marsella y ha firmado un contrato de dos años, hasta 2028. Es la segunda etapa del argentino, que vistió la camiseta 'cityzen' en la temporada 2026/17, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. Ahora, con 34 años, regresa al Etihad con una mayor experiencia en sus guantes.

"Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir a por ella", declaró el internacional argentino para los medios del club.

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Nahuel se despide del Atleti

Adiós en el Atlético: Nahuel Molina pone fin a una etapa de cuatro años como rojiblanco. Lo confirmó el propio jugador a través de un emotivo comunicado en su perfil de 'Instagram': "Hoy después de 4 años me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia. Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crecer en todos estos años y toda la gente que está atrás en el día a día acompañado en cada momento, por último a todos los atléticos que son el corazón de este club. GRACIAS".

Minutos después, el club colchonero lo hizo oficial: "Acuerdo con la AS Roma para el traspaso de Nahuel Molina al conjunto italiano. ¡Gracias por tu trabajo y profesionalidad durante estos años defendiendo nuestra camiseta y mucha suerte en tus futuros proyectos profesionales y personales!"

Tras 181 partidos, nueve goles y 16 asistencias, el argentino era uno de los futbolistas que se encontraban en la rampa de salida. Ayer se dio un baño de masas en su llegada a Roma para firmar un contrato hasta 2030 con el conjunto de Gasperini. Deja 17 millones de euros en las arcas rojiblancas.

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Oficial: Pep Chavarría, nuevo jugador del Chelsea

Ya es oficial: Pep Chavarría es 'blue'. El lateral catalán deja Vallecas para unirse al ambicioso proyecto de Xabi Alonso en Londres y firma por cinco años, hasta 2031. El traspaso asciende a 19 millones de euros más unos tres en variables, una cantidad que viene de lujo para las arcas del Rayo Vallecano. Se trata, de hecho, de la venta más cara de la entidad madrileña.

"Para mí es un sueño, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito. Hablé con Xabi. Estoy aquí gracias a Xabi. Para mí, es uno de los mejores entrenadores del momento".

Petición expresa del tolosarra, viene de firmar su mejor temporada en un Rayo que alcanzó la final de la Conference League. Era uno de los jugadores insigina de Iñigo Pérez y el club no le iba a dejar salir así como así. El Chelsea no iba a abonar los 50 millones de su cláusula y finalmente adquiere sus servicios por la mitad de dicha cantidad.

Se convierte, además, en el sustituto de Marc Cucurella, ya futbolista del Madrid.

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