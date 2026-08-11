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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy miércoles 12 de agosto.
'De Telegraaf': Países Bajos contacta con Xavi
La KNVB (Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos) ha contactado con Xavi Hernández para contemplar la posibilidad de suceder a Ronald Koeman como seleccionador nacional de los Países Bajos, según apunta 'De Telegraaf'. Roberto Martínez es otro candidato que maneja la federación neerlandesa.
Curiosamente, el egarense reemplazó a Koeman el pasado 6 de noviembre de 2021 en el banquillo del Barcelona. En mayo de 2024 fue destituido como técnico culé y, desde entonces, se encuentra sin equipo.
Oficial: Gero Rulli refuerza la portería 'skyblue'
Gerónimo Rulli se une al Manchester City de Enzo Maresca. El meta llega procedente del Marsella y ha firmado un contrato de dos años, hasta 2028. Es la segunda etapa del argentino, que vistió la camiseta 'cityzen' en la temporada 2026/17, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. Ahora, con 34 años, regresa al Etihad con una mayor experiencia en sus guantes.
"Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir a por ella", declaró el internacional argentino para los medios del club.
Gattoni deja el Sevilla
Salida en el Sevilla: Federico Gattoni ha sido traspasado al Ascoli Calcio 1898 de la Serie B italiana. El central argentino llegó a Nervión en verano de 2023 tras acordarse su vinculación en febrero, permaneciendo cedido hasta entonces en su club de procedencia, el CA San Lorenzo de Almagro.
Con la camiseta hispalense disputó dos partidos de LaLiga y dos de la Copa del Rey, en los que marcó un gol. Posteriormente se marchó cedido al RSC Anderelecht y al River Plate, respectivamente. "El Sevilla FC quiere agradecer a Fede Gattoni sus servicios prestados y le desea suerte en esta nueva etapa", comunica el club.
Cumbre para tratar el futuro de Marc Bernal
Última hora en la Ciutat Esportiva Joan Gamper: los agentes de Marc Bernal mantienen una reunión con Deco para abordar la situación contractual del pivote, según pudo saber SPORT. Desde el club quieren transmitir tranquilidad al entorno del de Berga y dejar claro que la posible llegada de Rodri no cambia los planes que existen con el canterano.
Bernal, sin embargo, cuenta con el interés de clubs muy importantes de la Premier League y no cierra la puerta a nada. Es más, desde su entorno quieren escuchar la propuesta de renovación que le presentará el club para tomar una decisión.
Nahuel se despide del Atleti
Adiós en el Atlético: Nahuel Molina pone fin a una etapa de cuatro años como rojiblanco. Lo confirmó el propio jugador a través de un emotivo comunicado en su perfil de 'Instagram': "Hoy después de 4 años me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia. Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crecer en todos estos años y toda la gente que está atrás en el día a día acompañado en cada momento, por último a todos los atléticos que son el corazón de este club. GRACIAS".
Minutos después, el club colchonero lo hizo oficial: "Acuerdo con la AS Roma para el traspaso de Nahuel Molina al conjunto italiano. ¡Gracias por tu trabajo y profesionalidad durante estos años defendiendo nuestra camiseta y mucha suerte en tus futuros proyectos profesionales y personales!"
Tras 181 partidos, nueve goles y 16 asistencias, el argentino era uno de los futbolistas que se encontraban en la rampa de salida. Ayer se dio un baño de masas en su llegada a Roma para firmar un contrato hasta 2030 con el conjunto de Gasperini. Deja 17 millones de euros en las arcas rojiblancas.
Julián ya entrena bajo la mirada de Simeone
Julián Álvarez ya está trabajando en Majadahonda. El delantero argentino llegó este miércoles a las 7.15 horas al Cerro del Espino para participar en un entrenamiento especial destinado a los internacionales del Atlético de Madrid que se han ido incorporando progresivamente a la pretemporada. El jugador mantiene, de momento, su hoja de ruta profesional y sigue pendiente de la conversación que quiere mantener con Diego Pablo Simeone.
La 'Araña' quiere que el técnico escuche de su propia boca que desea marcharse y jugar en el Barça. Después deberán mover ficha Mateu Alemany y Miguel Ángel Gil Marín. El tiempo corre en contra del argentino y del club blaugrana, pero mientras no se produzca ese último intento, la operación continúa abierta.
Oficial: Pep Chavarría, nuevo jugador del Chelsea
Ya es oficial: Pep Chavarría es 'blue'. El lateral catalán deja Vallecas para unirse al ambicioso proyecto de Xabi Alonso en Londres y firma por cinco años, hasta 2031. El traspaso asciende a 19 millones de euros más unos tres en variables, una cantidad que viene de lujo para las arcas del Rayo Vallecano. Se trata, de hecho, de la venta más cara de la entidad madrileña.
"Para mí es un sueño, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito. Hablé con Xabi. Estoy aquí gracias a Xabi. Para mí, es uno de los mejores entrenadores del momento".
Petición expresa del tolosarra, viene de firmar su mejor temporada en un Rayo que alcanzó la final de la Conference League. Era uno de los jugadores insigina de Iñigo Pérez y el club no le iba a dejar salir así como así. El Chelsea no iba a abonar los 50 millones de su cláusula y finalmente adquiere sus servicios por la mitad de dicha cantidad.
Se convierte, además, en el sustituto de Marc Cucurella, ya futbolista del Madrid.
La cesión de Araujo, al detalle
Una de las operaciones más inesperadas y rápidas en cerrarse. Ronald Araujo jugará cedido este curso en el Liverpool de Andoni Iraola y el rotativo británico 'Daily Mail' ofreció algunos detalles interesantes del préstamo con opción de compra del uruguayo.
El club 'red' había sondeado anteriormente a su entorno, pero no creían posible un préstamo por parte del Barça. Pero fue entonces cuando el charrúa habló con Hansi Flick y éste le abrió la puerta al considerar que no iba a ser titular esta temporada, al igual que el curso anterior.
Se produjeron dos conversaciones claves. Primero fue Iraola quien le explicó los problemas defensivos que tiene su equipo, especialmente tras la salida de Konaté y la veteranía de Van Dijk. Y luego fue el director deportivo, Richard Hughes, quien le dejó claro que iba a ser un referente en el equipo.
Araujo quedó encantado con la confianza del extécnico del Bournemouth y accedió a rebajarse algo el salario que percibe en el Barça.
Adiós definitivo de Vlahovic al Barça
El futuro de Dusan Vlahovic se aclara definitivamente. Fabrizio Romano ha anunciado que el delantero serbio firmará por tres temporadas con el Besiktas, hasta junio de 2029. El conjunto turco ya planea para hoy la llegada de Vlahovic para pasar el reconocimiento médico.
Terminó su etapa en la Juventus el pasado mes de junio y se convirtió en uno de los grandes delanteros libres del mercado. El serbio estuvo en el radar de clubes como el Barcelona o el Atlético, pero finalmente no jugará en España. Su próximo destino será Turquía.
El serbio cerró el pasado curso con 10 goles en 23 partidos con la Juventus. Un rendimiento correcto, aunque claramente por debajo de las expectativas que generó su llegada a Turín en 2022, cuando el club italiano desembolsó 85 millones de euros para incorporarlo desde la Fiorentina
Lewis-Skelly dice 'no' a Xabi Alonso
Myles Lewis-Skelly quiere triunfar en el norte de Londres. En el Arsenal. Tras ser ofrecido a Manchester United y Chelsea, el polivalente futbolista ha dejado claro que desea continuar vistiendo la camiseta 'gunner'. Se hizo un hueco en la medular a final del curso pasado, pero la llegada de Bruno Guimaraes podría cortarle la progresión. Tendrá que competir por un puesto en el once con jugadores como el brasileño, Rice, Mikel Merino y Martin Zubimendi.
Pese a las tentadoras propuestas de United y Chelsea, el inglés está totalmente centrado en consolidarse en el once de Mikel Arteta. De esta forma, rechaza unirse al proyecto de Xabi Alonso, rival de la ciudad. Además, es una de las últimas perlas surgidas de la cantera 'gunner'.
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