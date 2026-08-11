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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa.
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 9 de agosto.
El Manchester City no olvida a Enzo
Pese a que el Chelsea cuenta con él, todavía no puede descartarse del todo una salida de Enzo Fernández antes de que finalice el mercado de verano.
En este sentido, según se informa desde 'The Athletic', el Manchester City sigue interesado en él, pero el fichaje es poco probable por ahora, teniendo en cuenta la más que posible llegada de Ayyoub Bouaddi.
OFICIAL: El Real Oviedo ficha a Carlos Domínguez
El conjunto asturiano incorpora al defensa para el presente curso. Carlos Domínguez llega tras tres temporadas en el Celta de Vigo en las que disputó un total de 49 partidos.
Así, el Real Oviedo se refuerza de cara a intentar volver lo antes posible a Primera División, después de un breve paso de un año por la categoría de oro previo descenso a LaLiga Hypermotion.
OFICIAL: Jorgensen cambia al Chelsea por el Estrasburgo
El guardameta ex del Villarreal ha sido anunciado por el club francés, tras un paso sin prácticamente protagonismo en Stamford Bridge.
El Arsenal piensa en el sustituto de Vinicius
Tras la renovación de Vinicius con el Real Madrid, el Arsenal busca otra opción para reforzar su ataque. Uno de los jugadores que más gustan en Londres es Kenan Yildiz, extremo de la Juventus. El conjunto 'gunner' estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 100 millones de libras por el atacante. Desde Italia se habla de una posible oferta que ha sido rechazada por la Juve.
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