Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El Manchester City no olvida a Enzo

Pese a que el Chelsea cuenta con él, todavía no puede descartarse del todo una salida de Enzo Fernández antes de que finalice el mercado de verano.

En este sentido, según se informa desde 'The Athletic', el Manchester City sigue interesado en él, pero el fichaje es poco probable por ahora, teniendo en cuenta la más que posible llegada de Ayyoub Bouaddi.