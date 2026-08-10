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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 9 de agosto.
El Galatasaray se interesa en Gabriel Martinelli
El Galatasaray tiene un claro objetivo marcado para este mercado: Rafael Leao. El equipo de Estambul sueña con poder ver al portugués vistiendo su camiseta, pero la operación se encuentra actualmente algo estancada.
Según informa el periodista inglés Ben Jacobs, el Galatasaray ya está buscando alternativas por si la operación fracasa, y se habrían fijado en Gabriel Martinelli, actual jugador del Arsenal. Según la misma fuente, el club londinense no está dispuesto a venderlo si no llega un jugador para reemplazarlo.
La Roma se apunta a la carrera por Endrick
Explican en el 'Diario AS' que Mourinho no contaría con el joven delantero brasileño, por lo que el Real Madrid ya trabaja en darle salida.
De esta manera, Aston Villa y Roma apuntan a tratar de acometer su incorporación.
El Sevilla, en negociaciones por George Ilenikhena
Informan desde 'El Chiringuito' de que el Sevilla FC está en negociaciones para cerrar a George Ilenikhena, pues la intención del club hispalense pasaría por contratar a dos delanteros de cara al inicio de LaLiga.
El delantero nigeriano del Al-Ittihad de 19 años estaría por la labor de regresar a Europa tras su aventura en Arabia, según se explica en la 'BBC'.
Matteo Ruggeri y Nahuel Molina no entrenan con el permiso del Atlético de Madrid
Pese a que debían presentarse en las instalaciones del Atlético de Madrid para pasar el reconocimiento médico tras las vacaciones postmundial, el conjunto colchonero ha dado permiso tanto a Matteo Ruggeri como a Nahuel Molina para ausentarse, al encontrarse ambos muy cerca de cerrar sus salidas.
Acuerdo entre el Manchester City y Ayyoub Bouaddi
Cuenta Fabrizio Romano que Ayyoub Bouaddi y su entorno han alcanzado ahora un acuerdo sobre los términos personales con el Manchester City.
Aun así, todavía falta que ambos clubes implicados logren llegar a una entente por el mediocampista marroquí, mientras que Fabrizio afirma que estarían cerca de entenderse. Además, añade que Bouaddi quiere llegar ya y no en 2027.
Gerónimo Rulli ya pasa las pruebas médicas con el Manchester City
Informa Fabrizio Romano de que el exguardameta de Real Sociedad y Villarreal se encuentra pasando el reconocimiento médico con el Manchester City.
El Espanyol, a punto de cerrar a Issiaka Kamaté
Según información de Matteo Moretto, el Espanyol estaría muy cerca de cerrar la incorporación del mediocentro del filial del Inter de Milán, Issiaka Kamaté.
Además, cuenta el periodista italiano que la operación se cerraría por unos 3 millones de euros por el 50% del pase del jugador.
El Atlético de Madrid se lanza a por Fernández-Pardo
Informan desde 'L'Equipe' en Francia de que el conjunto colchonero habría realizado una oferta de 35 millones de euros por el atacante belga del Lille.
En la temporada pasada, el internacional por Bélgica logró marcar ocho tantos, además de repartir cinco asistencias, para un total de 13 participaciones de gol.
Bradley Barcola ya tiene un acuerdo con el Liverpool
Informa Fabrizio Romano de que el extremo francés ya habría alcanzado un trato en lo que a los términos personales se refiere con el Liverpool.
Eso sí, las negociaciones con el PSG sobre la cantidad del precio continúan, ya que los clubes están en conversaciones directas.
El Levante, interesado en Thiago Fernández
Según el reputado periodista Matteo Moretto, el Levante está interesado en un futbolista de su misma comunidad autónoma, Thiago Fernández del Villarreal.
De esta manera, el club granota buscaría en el jugador que disputó la pasada campaña cedido en el Real Oviedo un refuerzo para mejorar su plantilla.
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