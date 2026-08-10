Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El Galatasaray se interesa en Gabriel Martinelli

El Galatasaray tiene un claro objetivo marcado para este mercado: Rafael Leao. El equipo de Estambul sueña con poder ver al portugués vistiendo su camiseta, pero la operación se encuentra actualmente algo estancada.

Según informa el periodista inglés Ben Jacobs, el Galatasaray ya está buscando alternativas por si la operación fracasa, y se habrían fijado en Gabriel Martinelli, actual jugador del Arsenal. Según la misma fuente, el club londinense no está dispuesto a venderlo si no llega un jugador para reemplazarlo.