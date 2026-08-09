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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 9 de agosto.
Otro posible sustituto de Rodri
Apuntan en Inglaterra que el Manchester City ha establecido contactos con el entorno de Alexis Mac Allister para explorar la posibilidad de incorporar al centrocampista del Liverpool este verano.
El argentino figura en la lista de objetivos del conjunto dirigido por Enzo Maresca de cara a una posible reestructuración de su centro del campo. Mac Allister sería una de las alternativas que maneja el club inglés en caso de que Rodri abandone el Etihad durante este mercado.
Igor Thiago, un '9' deseado
Manchester United, Chelsea y Tottenham han mostrado interés en el delantero del Brentford Igor Thiago a través de intermediarios, según informa TEAMtalk. El atacante brasileño también está siendo seguido de cerca por el Bayern Múnich.
Sin embargo, el Brentford no tiene intención de escuchar ofertas por Thiago durante este verano. El club considera al delantero de 25 años una pieza fundamental dentro de su proyecto y no contempla facilitar su salida.
Puja por el 'Cuti'
Cristian Romero estaría abierto a la posibilidad de fichar por el Arsenal, aunque el Tottenham no tiene intención de facilitar una operación con uno de sus principales rivales de la Premier League, según informa The Sun.
El central argentino también figura en el radar del Atlético de Madrid, del Inter de Milán e incluso ha sido relacionado con el FC Barcelona, y todo apunta a que su etapa en el Tottenham podría llegar a su fin este verano.
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