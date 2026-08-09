Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Otro posible sustituto de Rodri

Apuntan en Inglaterra que el Manchester City ha establecido contactos con el entorno de Alexis Mac Allister para explorar la posibilidad de incorporar al centrocampista del Liverpool este verano.

El argentino figura en la lista de objetivos del conjunto dirigido por Enzo Maresca de cara a una posible reestructuración de su centro del campo. Mac Allister sería una de las alternativas que maneja el club inglés en caso de que Rodri abandone el Etihad durante este mercado.