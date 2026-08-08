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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 8 de agosto.
¿Otra salida en el City?
Omar Marmoush podría abandonar el Manchester City este verano. El jugador egipcio ve con buenos ojos una salida y el Tottenham está muy interesado en él. Ambos equipos ya negocian para llegar a un acuerdo.
'Bombazo' del Arsenal
Bruno Guimarães ya es oficialmente nuevo jugador del Arsenal. El centrocampista brasileño llega procedente del Newcastle por una cifra de 75 millones de libras y firma contrato con el conjunto londinense hasta junio de 2030, con opción de ampliar su vínculo por una temporada más.
Venta millonaria del Atlético
Según Fabrizio Romano, el Aston Villa y Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo por el traspaso de Matteo Ruggeri por una cantidad cercana a los 20 millones de euros. El lateral izquierdo italiano también ha dado el visto bueno a la operación, mientras ambos clubes avanzan en la negociación de los términos del contrato.
El acuerdo se encuentra en su fase final y apenas restan unos pocos detalles para que el traspaso pueda quedar definitivamente cerrado.
El posible sustituto de Guimaraes
El Newcastle está explorando la posibilidad de fichar a Pierre-Emile Hojbjerg para reforzar su medular tras las salidas de Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, según informa Mail Sport.
El internacional danés, actualmente en el Olympique de Marsella, podría estar disponible por una cantidad cercana a los 20-25 millones de euros. A sus 31 años, Hojbjerg se perfila como una de las opciones que maneja el conjunto inglés para apuntalar su centro del campo.
Más competencia por el 'Cuti'
El Arsenal se ha interesado en el fichaje de Cristian Romero y ya ha tratado internamente la posibilidad de incorporar al defensor argentino, según informa Mirror.
Sin embargo, el Tottenham no tiene intención de reforzar a su gran rival del norte de Londres. De acuerdo con el citado medio, los Spurs se opondrán a una salida del central de 28 años con destino al conjunto ‘gunner’.
El Liverpool no va a por Spence
El Liverpool no está trabajando actualmente en el fichaje de Djed Spence, pese a los rumores que han relacionado al lateral del Tottenham con el conjunto de Anfield. Según talkSPORT, los 'Reds' no están preparando ninguna operación por el futbolista, incluso a pesar de las dudas y bajas que arrastran en el lateral derecho.
Spence, sin embargo, continúa disponible en el mercado. El jugador habría sido ofrecido a varios clubes de la Premier League y de la Serie A por una cantidad cercana a los 35 millones de libras.
Puerta cerrada para el United
El Newcastle ha comunicado al Manchester United que Lewis Hall no está en venta este verano, según informa Sky Sports. El conjunto de Old Trafford llevaba tiempo siguiendo la situación del lateral izquierdo, pero los 'Magpies' han rechazado su interés y consideran el asunto cerrado.
Enzo Fernández, dispuesto a ser el 'nuevo Rodri'
Enzo Fernández estaría abierto a la posibilidad de fichar por el Manchester City este verano, según informa TeamTalk. El centrocampista argentino del Chelsea vería con buenos ojos la oportunidad de reencontrarse con Enzo Maresca, actual técnico del conjunto mancuniano.
Sin embargo, la operación no se antoja sencilla. El Chelsea sería reticente a reforzar a un rival directo de la Premier League y exigiría una cantidad muy elevada para valorar seriamente la salida de Fernández.
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