Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Venta millonaria del Atlético

Según Fabrizio Romano, el Aston Villa y Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo por el traspaso de Matteo Ruggeri por una cantidad cercana a los 20 millones de euros. El lateral izquierdo italiano también ha dado el visto bueno a la operación, mientras ambos clubes avanzan en la negociación de los términos del contrato.

El acuerdo se encuentra en su fase final y apenas restan unos pocos detalles para que el traspaso pueda quedar definitivamente cerrado.