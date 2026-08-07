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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 7 de agosto.
El Liverpool quiere a Mbaye sí o sí
Cuentan desde 'Le Parisien' que el Liverpool ha mostrado un gran interés en el extremo senegalés, aunque el PSG no pondrá fácil su salida y exige alrededor de 50 millones de euros para cualquier club que quiera hacerse con sus servicios.
Asllani, a un paso del Leipzig
El fichaje de Asllani por el Leipzig ya ha entrado en su recta final, tal como informa Sky Sport. De hecho, solo restan algunos trámites para cerrar la operación del jugador procedente del Hoffenheim, valorada en 25 millones de euros.
El delantero firmaría contrato hasta 2031 con el conjunto germano.
Tomiyasu apunta al Palace
Según informa Ben Jacobs, Takehiro Tomiyasu está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Crystal Palace, llegando como agente libre.
El Chelsea ha comunicado al City el precio por Malo Gusto
Según información de Fabrice Hawkins, el Chelsea ha comunicado al Manchester City que pide por su futbolista unos 87 millones de euros para valorar traspasarle en el presente mercado.
El Tottenham confirma el interés por Cody Gakpo
Se informa desde 'Sky Sports' de que el Tottenham ha confirmado su interés por el extremo neerlandés del Liverpool, Cody Gakpo.
Acuerdo total entre el Cuti Romero y el Atlético de Madrid
Según el reputado periodista Matteo Moretto, el Atlético ha alcanzado un acuerdo total con Cuti Romero y está a la espera de cerrar los detalles con el Tottenham para poder cerrar la incorporación del central argentino.
Pep Chavarría viaja hoy a Inglaterra
Informa Fabrizio Romano de que Pep Chavarría viajará hoy mismo a tierras inglesas para pasar las pruebas médicas y firmar su contrato con el Chelsea.
Las cifras finales de la operación ascienden hasta los 19 millones fijos más dos en variables.
OFICIAL: Sow se marcha del Sevilla
El Genoa ha anunciado el fichaje de Djibril Sow, hasta ahora jugador del Sevilla, tras haber participado en la Copa del Mundo con Suiza.
Con el conjunto hispalense el helvético disputó 87 partidos en los que logró anotar ocho goles.
Jan Virgili, muy cerca de ir al Brujas
El extremo español Jan Virgili estaría muy próximo a recalar en el conjunto belga, que pagará unos 12 millones de euros por él.
En caso de cerrarse la operación, el FC Barcelona recibiría unos 4,8 millones de euros, al contar con un porcentaje del 40% de una futura venta.
Opción Vlahovic para el Atlético
El Atlético de Madrid estudia la incorporación de Dušan Vlahović para reforzar su delantera, según informa Matteo Moretto. El delantero de la Juventus figura entre las opciones que maneja la dirección deportiva rojiblanca de cara a este mercado de fichajes.
No obstante, cualquier avance en la operación está condicionado a las salidas. La prioridad del Atlético pasa por dar salida a Alexander Sørloth antes de lanzarse a por el internacional serbio, por lo que, por el momento, no se espera que las negociaciones entren en una fase decisiva mientras el club termina de definir su planificación.
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