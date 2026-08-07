Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodriCasadóClasificación Tour Francia Femenino 2026Horarios MotoGPRafa JódarDe JongRonceroBorja IglesiasLamine YamalEdurne PassabánPedro PorroNewey HondaCuándo juega AlcarazBarcelona próximo partidoFichajes Real MadridBarçaSatoranskyMaldiniRodriRafa NadalMakhachevJoan PradellsVecinos RocafondaCarlos AlcarazPsicóloga FerranBellerínLuis de la FuentePS StoreOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Tottenham - Borussia Dormund: El gol de Cuti Romero

Tottenham - Borussia Dormund: El gol de Cuti Romero

Champions

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marc Gázquez

Marc Gómez

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 7 de agosto.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL