Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mateu AlemanyLamine YamalPedro PorroClasificación Tour Francia Femenino 2026VlahovicFerran TorresNewey HondaCuándo juega AlcarazBarcelona próximo partidoFichajes Real MadridHorarios MotoGPBarçaSatoranskyMaldiniRodriMercado de fichajesRafa NadalMakhachevJoan PradellsVecinos RocafondaCarlos AlcarazPsicóloga FerranBellerínLuis de la FuentePS StoreOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Xavi Hernández no entrenará al Al Ahli

Xavi Hernández no entrenará al Al Ahli / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iker Kind

Iker Kind

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 4 de agosto.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL