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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 4 de agosto.
Xavi Hernández no entrenará al Al Ahli
El entrenador catalán no ha sido finalmente el elegido para entrenar en el Al Ahli. Aunque estaba en la lista de favoritos de la directiva, el conjunto saudí se ha decidido por Marino Pusic, que ya ha firmado el nuevo contrato. Xavi lleva más de dos años sin dirigir a un equipo desde su salida del Barça.
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