Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Xavi Hernández no entrenará al Al Ahli

El entrenador catalán no ha sido finalmente el elegido para entrenar en el Al Ahli. Aunque estaba en la lista de favoritos de la directiva, el conjunto saudí se ha decidido por Marino Pusic, que ya ha firmado el nuevo contrato. Xavi lleva más de dos años sin dirigir a un equipo desde su salida del Barça.