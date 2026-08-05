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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 4 de agosto.
- Ni Lamine Yamal ni Pedri: Luis de la Fuente elige al jugador de la selección con el que se iría de vacaciones
- Los agentes de Julián Álvarez vienen a Barcelona para definir una estrategia y elevar la oferta
- La polémica condición de Vinicius para renovar por el Madrid
- Los vecinos de Rocafonda revelan los inicios de Lamine Yamal: 'La madre cogía la de la mano al niño y le preguntaba: 'Tú dónde quieres ir, ¿al Barça o al Espanyol?'. Él levantó la vista y dijo: 'Yo quiero ir al Barça
- Calma con el '9' en el Barça
- Ballon d'Or' se rinde a Pau Cubarsí (19 años): 'Ofreció una actuación digna de la élite mundial y se consagró como uno de los mejores centrales del mundo
- Julián Álvarez ya se entrena para el Atlético y se le cierra la puerta del Arsenal
- La reflexión de Marc Cucurella (28 años) sobre sus estudios: 'Me matriculé para hacer la carrera de Educación Física pero finalmente no la empecé. Es algo que tengo pendiente