En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 4 de agosto.
OFICIAL: Gonzalo García y César Palacios anunciados por el Fulham
El conjunto inglés anunció de manera oficial los fichajes de ambos futbolistas, los cuales llegan procedentes del Real Madrid.
Gakpo es intransferible
El Liverpool no tiene intención de desprenderse de Cody Gakpo, pese al interés mostrado por el Tottenham en hacerse con sus servicios. La prioridad del conjunto de Anfield pasa por reforzar su frente de ataque, no por perder efectivos, mientras continúa trabajando en la incorporación de Bradley Barcola.
En el club consideran a Gakpo una pieza importante del proyecto y solo una oferta de una magnitud extraordinaria podría hacer cambiar la postura de la entidad 'red', que, por el momento, mantiene al internacional neerlandés como intransferible.
Alternativa para Mudryk
Según informa el Daily Mail, el Chelsea ya ha recibido múltiples consultas por Mykhailo Mudryk una vez finalizada su suspensión por dopaje. Entre los clubes interesados figuran tres equipos de la Premier League, además del Coventry City, que ya habría realizado un acercamiento formal.
El conjunto londinense también contempla la posibilidad de ceder al extremo ucraniano al Estrasburgo, club vinculado a su mismo grupo propietario, como una opción para que recupere ritmo competitivo.
- Ni Lamine Yamal ni Pedri: Luis de la Fuente elige al jugador de la selección con el que se iría de vacaciones
- Los agentes de Julián Álvarez vienen a Barcelona para definir una estrategia y elevar la oferta
- La polémica condición de Vinicius para renovar por el Madrid
- Los vecinos de Rocafonda revelan los inicios de Lamine Yamal: 'La madre cogía la de la mano al niño y le preguntaba: 'Tú dónde quieres ir, ¿al Barça o al Espanyol?'. Él levantó la vista y dijo: 'Yo quiero ir al Barça
- Calma con el '9' en el Barça
- Ballon d'Or' se rinde a Pau Cubarsí (19 años): 'Ofreció una actuación digna de la élite mundial y se consagró como uno de los mejores centrales del mundo
- Julián Álvarez ya se entrena para el Atlético y se le cierra la puerta del Arsenal
- La reflexión de Marc Cucurella (28 años) sobre sus estudios: 'Me matriculé para hacer la carrera de Educación Física pero finalmente no la empecé. Es algo que tengo pendiente