Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Gakpo es intransferible

El Liverpool no tiene intención de desprenderse de Cody Gakpo, pese al interés mostrado por el Tottenham en hacerse con sus servicios. La prioridad del conjunto de Anfield pasa por reforzar su frente de ataque, no por perder efectivos, mientras continúa trabajando en la incorporación de Bradley Barcola.

En el club consideran a Gakpo una pieza importante del proyecto y solo una oferta de una magnitud extraordinaria podría hacer cambiar la postura de la entidad 'red', que, por el momento, mantiene al internacional neerlandés como intransferible.