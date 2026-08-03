Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Osimhen, a escena

En Inglaterra apuntan que el Tottenham está dispuesto a presentar una oferta de hasta 55 millones de libras por el delantero nigeriano Victor Osimhen, en un intento por reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.

Sin embargo, el Galatasaray se mantiene firme en su postura y ha tasado la salida del atacante en 65 millones de libras, dejando claro que no negociará por una cantidad inferior durante este mercado de fichajes.