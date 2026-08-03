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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 3 de agosto.
Osimhen, a escena
En Inglaterra apuntan que el Tottenham está dispuesto a presentar una oferta de hasta 55 millones de libras por el delantero nigeriano Victor Osimhen, en un intento por reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.
Sin embargo, el Galatasaray se mantiene firme en su postura y ha tasado la salida del atacante en 65 millones de libras, dejando claro que no negociará por una cantidad inferior durante este mercado de fichajes.
El PSG acelera en el mercado
El Paris Saint-Germain acelera las gestiones para cerrar el fichaje del guardameta japonés Zion Suzuki. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el conjunto parisino intensificará esta semana las conversaciones con el Parma para tratar de alcanzar un acuerdo por el portero.
De acuerdo con la misma información, Suzuki está abierto a dar el salto al campeón de Francia, por lo que las negociaciones podrían avanzar en los próximos días si ambos clubes acercan posturas.
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