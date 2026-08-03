Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AsllaniLuis de la FuenteRodriCasa PetraMercado de fichajesHorario Jódar - FritzÓscar PereiroXevi PujolDarwin NúñezEtapa 3 Tour Femenino 2026Clasificación Tour FemeninoGonzalo MiróPaula LeitónCucurellaFernando TorresElvira LindoPlaystationOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

El presidente del PSG rompe el silencio sobre Luis Enrique: &quot;Nos daba miedo&quot;

El presidente del PSG rompe el silencio sobre Luis Enrique: "Nos daba miedo" / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc Gázquez

Marc Gázquez

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 3 de agosto.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL