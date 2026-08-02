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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

De Bruyne y Doku, compañeros en el City, abandonan el partido cabizbajos tras la derrota ante Eslovaquia

De Bruyne y Doku, compañeros en el City, abandonan el partido cabizbajos tras la derrota ante Eslovaquia / EFE

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 2 de agosto.

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