Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El United, a por una joya del Arsenal

Según informa The Independent, el Manchester United ha puesto sus ojos en Myles Lewis-Skelly y está explorando la posibilidad de incorporar al joven jugador del Arsenal durante este mercado de verano.

No obstante, el Arsenal no tiene intención de desprenderse de Lewis-Skelly y su prioridad pasa por retener a una de las grandes promesas de su cantera. Eso sí, el medio británico apunta que la llegada de nuevos refuerzos y los posibles cambios en la plantilla podrían modificar el escenario antes del cierre del mercado.