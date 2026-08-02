En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 2 de agosto.
El United, a por una joya del Arsenal
Según informa The Independent, el Manchester United ha puesto sus ojos en Myles Lewis-Skelly y está explorando la posibilidad de incorporar al joven jugador del Arsenal durante este mercado de verano.
No obstante, el Arsenal no tiene intención de desprenderse de Lewis-Skelly y su prioridad pasa por retener a una de las grandes promesas de su cantera. Eso sí, el medio británico apunta que la llegada de nuevos refuerzos y los posibles cambios en la plantilla podrían modificar el escenario antes del cierre del mercado.
El Chelsea sigue en el mercado
Según informa 'La Gazzetta dello Sport', el Chelsea podría lanzarse a por Francisco Conceição antes del cierre del mercado de fichajes. El extremo portugués, que milita en la Juventus, ha despertado el interés del conjunto londinense.
El citado medio asegura que Jorge Mendes ya ha comunicado a la Juventus el interés procedente de Inglaterra.
Oferta por De Bruyne
El Galatasaray prepara una ofensiva para hacerse con los servicios de Kevin De Bruyne.
En Turquía apuntan que el vigente campeón está dispuesto a presentar una oferta para acelerar las negociaciones y tratar de convencer al centrocampista belga. El club de Estambul estudia ofrecerle un contrato de dos temporadas con unas condiciones económicas muy atractivas para seducirle y llevarle a la Superliga turca.
- Vlahovic: decisión inminente
- El Manchester City exige al Real Madrid 75 millones de euros por Rodri
- Birmingham City - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
- Lamine Yamal (19 años): 'Saliendo de Mataró, no estaba acostumbrado a convivir con gente de otro rango social. Desconecté de las clases, no estaba cómodo. En el colegio no estaba en mi sitio
- La reflexión de Wojciech Szczesny (36 años) sobre el tabaco: 'Fumar es terrible, pero es una adicción contra la que no estoy dispuesto a luchar
- Marcos Llorente explota por su 'relación' con Ferran Torres: 'No hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo
- Problemas con el fichaje de Diomande: el Leipzig no responde al Madrid
- El PSG avisa a Ferran Torres