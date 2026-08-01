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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 1 de agosto.
Marcelino, rumbo a Arabia
Según informa el periodista Santi Aouna, el técnico español Marcelino García Toral está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Al Ahli. Las conversaciones entre ambas partes se encuentran en una fase muy avanzada y el técnico ya habría dado el visto bueno para asumir el cargo. De concretarse la operación, Marcelino sustituirá en el banquillo al alemán Matthias Jaissle
La prioridad de Douglas Luiz
Según informa Tuttosport, Douglas Luiz ha convertido al Manchester United en su prioridad de cara a este mercado de fichajes. El centrocampista brasileño vería con buenos ojos un traslado a Old Trafford como su próximo destino.
El citado medio añade que la Juventus está dispuesta a escuchar ofertas por el futbolista y estaría abierta a cerrar su venta por una cifra cercana a los 30 millones de euros.
Salida en el Chelsea
Según informó el periodista Fabrizio Romano, el Como está muy cerca de cerrar el fichaje de Trevoh Chalobah. El acuerdo con el Chelsea se encuentra en su fase final y la operación se cerraría por alrededor de 30 millones de euros.
Romano añade que existe confianza en que el Chelsea dé el visto bueno definitivo, después de que el defensa inglés alcanzara un acuerdo total sobre las condiciones de su contrato con el conjunto italiano hace varios días.
Otro golpe encima de la mesa del PSG
Según Fabrizio Romano, Maghnes Akliouche jugará en el Paris Saint-Germain. El acuerdo entre el club parisino y el Mónaco, adelantado hace dos días, se ha cerrado por un traspaso de 50 millones de euros. Además, el futbolista ha dado el visto bueno a los últimos detalles de su contrato.
El reconocimiento médico está previsto para la próxima semana y, una vez superado, Akliouche firmará con el PSG hasta junio de 2031.
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