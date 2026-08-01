Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

La prioridad de Douglas Luiz

Según informa Tuttosport, Douglas Luiz ha convertido al Manchester United en su prioridad de cara a este mercado de fichajes. El centrocampista brasileño vería con buenos ojos un traslado a Old Trafford como su próximo destino.

El citado medio añade que la Juventus está dispuesta a escuchar ofertas por el futbolista y estaría abierta a cerrar su venta por una cifra cercana a los 30 millones de euros.