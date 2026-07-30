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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 31 de julio.
- Contratiempo para los fichajes de Diomande y Rodri
- El nuevo gesto de Julián Álvarez, más necesario que nunca para el Barça
- Acuerdo Real Madrid-Fulham por el traspaso del 70% de Gonzalo por 40 millones
- Gonzalo Miró dice lo que todo el mundo piensa sobre quién debería ser el próximo ganador del Balón de Oro: 'Estoy dispuesto a asumir la crítica
- Fisnik Asllani, la oportunidad de mercado para el '9' sube un peldaño
- Se equilibran las opciones de Ferran Torres: 'Está al 50%
- Comunicado urgente de Ester Expósito sobre su relación con Mbappé: 'Me veo obligada a poner aquí el límite
- La emotiva despedida de Marc Márquez a Pecco Bagnaia: 'Cuando llegué a Ducati encontré un muy buen equipo y a un mejor compañero