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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 30 de julio.
El presidente de Colo-Colo confirma, por fin, el fichaje de Vozinha
El 'fenomeno del Mundial' por fin tiene equipo. Llevaba días alargándose la operación, pero finalmente el presidente de Colo-Colo pudo confirmar el fichaje de Vozinha.
Josimar José Évora Dias 'Vozinha' aterrizará en Chile hoy jueves, según confirmó esta madrugada Aníbal Mosa, presidente de la entidad. El futbolista, de 40 años, tenía previsto volar a Santiago el pasado martes, pero se aplazó su llegada por la demora en el papeleo de visado para integrarse al club albo.
"Vozinha estaría viajando mañana en la mañana desde Madrid a Santiago, llegando alrededor de las 20:00 horas" (de Chile, 24:00 GMT), declaró Mosa a la prensa. "Nosotros llegamos a un acuerdo con 'Vozinha' y con su entorno durante el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, terminamos de afinar todos los detalles", reveló.
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