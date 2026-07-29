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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy miércoles 29 de julio.
El Al-Nassr aprieta por Rashford
El Al-Nassr estaría dispuesto a intentar el fichaje de Marcus Rashford, en un movimiento que podría convertirse en uno de los grandes golpes del mercado saudí. El club prepara una ofensiva para convencer tanto al futbolista como al Manchester United.
La información la adelanta Pedro Almeida, quien sitúa al conjunto amarillo ya trabajando en la operación. Por ahora no se habla de acuerdo ni de una oferta formal aceptada, pero el interés sería firme. Rashford vuelve así a quedar en el centro del mercado, con Arabia Saudí apareciendo como posible destino si el United abre definitivamente la puerta a su salida.
El Everton toma ventaja por Delap
El Everton encabeza ahora mismo la carrera por Liam Delap, delantero del Chelsea que ha sido puesto en el mercado de cara a este verano. Los ‘toffees’ buscan reforzar su ataque y ven en el joven inglés una opción prioritaria.
La competencia, sin embargo, sigue abierta. Leeds United y Newcastle United han reactivado las conversaciones, mientras que Brighton y Fulham continúan atentos a la situación del futbolista. De acuerdo con TEAMtalk, el Chelsea quiere resolver la salida de Delap cuanto antes.
Barcola da el sí al Liverpool
Bradley Barcola habría alcanzado un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador del Liverpool este verano, según L'Équipe. El extremo francés ya habría hablado con el técnico Andoni Iraola y confía en que las negociaciones entre clubes terminen llegando a buen puerto.
El gran obstáculo sigue estando en el precio. Liverpool y Paris Saint-Germain continúan negociando, pero todavía existe una diferencia importante entre la valoración que hace cada club del futbolista.
Arbeloa vuelve a mirar al Madrid
El Fulham y el Real Madrid avanzan en las negociaciones por César Palacios, y las posturas estarían cada vez más próximas. El centrocampista podría abandonar el conjunto blanco en busca de mayor protagonismo y continuidad.
Tal y como informa Matteo Moretto, ambos clubes se están acercando a un acuerdo, aunque todavía quedarían detalles por resolver antes de cerrar definitivamente la operación.
El movimiento encajaría en la política del Fulham de apostar por talento joven, mientras que el Madrid deberá decidir si incluye alguna fórmula para mantener cierto control sobre el futuro del jugador.
Otro delantero para Xabi Alonso
¡Danny Welbeck al Chelsea, cerrado! Eta es la información de Fabrizio Romano, quien asegura que el conjunto londinense ya ha alcanzado un acuerdo con el Brighton por el delantero inglés, que habría solicitado formalmente su salida antes de recibir el visto bueno del club.
El atacante también tiene pactado su contrato con los ‘blues’ hasta 2028 y el siguiente paso será superar el reconocimiento médico. Salvo sorpresa de última hora, el anuncio oficial estaría cada vez más cerca.
Rayan, el sueño imposible del Liverpool
El Liverpool mantiene a Rayan como uno de sus grandes objetivos de mercado, aunque su llegada este verano parece muy complicada. En Anfield siguen de cerca al futbolista del Bournemouth, pero las condiciones económicas frenan cualquier intento inmediato.
Según apunta Alex Crook, de TeamTALK, la cláusula de rescisión del jugador supera los 85 millones de libras y, además, no entrará en vigor hasta 2027. Todo indica que los ‘reds’ deberán esperar o afrontar una negociación especialmente difícil con el conjunto inglés. Por ahora, Rayan sigue siendo un fichaje soñado, más que una operación realmente cercana.
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