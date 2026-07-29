Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El Al-Nassr aprieta por Rashford

El Al-Nassr estaría dispuesto a intentar el fichaje de Marcus Rashford, en un movimiento que podría convertirse en uno de los grandes golpes del mercado saudí. El club prepara una ofensiva para convencer tanto al futbolista como al Manchester United.

La información la adelanta Pedro Almeida, quien sitúa al conjunto amarillo ya trabajando en la operación. Por ahora no se habla de acuerdo ni de una oferta formal aceptada, pero el interés sería firme. Rashford vuelve así a quedar en el centro del mercado, con Arabia Saudí apareciendo como posible destino si el United abre definitivamente la puerta a su salida.