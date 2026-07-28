En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 28 de julio.
Iraola se saca una baza con Chiesa
El futuro de Federico Chiesa en el Liverpool podría sufrir un giro de 180 grados. Poco se entendió en Anfield su fichaje, pero con la llegada de Iraola, el italiano desea quedarse y luchar por ser uno de los pilares del nuevo proyecto, según informa el periodista Schira.
Más a largo plazo, quiere Chiesa regresar a la 'Azzurra', por lo que un buen desempeño en el Liverpool sería beneficioso para todas las partes.
¡El mítico Carlos Bacca cambia de equipo!
El Deportivo Cali anunció un acuerdo con el delantero colombiano Carlos Bacca, una operación que aún depende de la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación y el cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes, relevantes tras una lesión en el tendón de Aquiles que sufrió a mediados del pasado año y que lo mantuvo de baja casi nueve meses.
El atacante de 39 años llega tras finalizar su vínculo con Junior de Barranquilla, equipo con el que conquistó varios títulos de la Liga colombiana y del que es uno de los máximos goleadores de su historia.
Regresa Chicharito
El Atlético Dallas de la USL Championship, liga profesional considerada el segundo escalón del fútbol estadounidense, anunció esta madrugada el fichaje del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, que se encontraba sin equipo desde que abandonó la disciplina del Guadalajara a finales de 2025.
- La profesora de universidad de Mikel Oyarzabal: 'Estaba en un piso compartido con sus amigos de Eibar y él era como uno más. Podía venir a clase y compaginaba entrenamientos con la asistencia, hasta que empezó a despuntar
- La condición económica que pone el Real Madrid para dejar salir a Vinicius
- El Arsenal despeja al Barça el camino por Julián Álvarez
- El Real Madrid cierra el fichaje de Diomande por 120 millones
- El Barça sigue teniendo el fichaje de Asllani en la recámara por si se va Ferran
- Posible fuga en el PSG de Luis Enrique: Barcola declina la renovación
- Juan Leo, jubilado: 'He cotizado durante 45 años y me ha quedado una pensión de 1.600 euros
- Julián Álvarez moverá ficha para irse al Barça