Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Iraola se saca una baza con Chiesa

El futuro de Federico Chiesa en el Liverpool podría sufrir un giro de 180 grados. Poco se entendió en Anfield su fichaje, pero con la llegada de Iraola, el italiano desea quedarse y luchar por ser uno de los pilares del nuevo proyecto, según informa el periodista Schira.

Más a largo plazo, quiere Chiesa regresar a la 'Azzurra', por lo que un buen desempeño en el Liverpool sería beneficioso para todas las partes.