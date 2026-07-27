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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 27 de julio.
Fichaje del Alavés
El Deportivo Alavés acaba de hacer oficial el fichaje de Miguel Rodríguez, que firma como babazorro hasta 2031. El extremo gallego, canterano del Celta de Vigo, llega procedente del Utrecht.
El Deportivo Alavés y el FC Utrecht han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador Miguel Rodríguez (Redondela, Pontevedra, 29 de abril de 2003), que se incorpora a la entidad albiazul con un contrato de cinco temporadas para aportar velocidad, desborde y talento ofensivo al conjunto babazorro.
El City Group, atraído por otra perla brasileña
El fútbol brasileño es una mina de jóvenes y talentosos jugadores en los que el Manchester City siempre tiene puesto un ojo. El último en emerger es Heittor Vinicius, extremo de tan solo 18 años que ha debutado este mes de julio con Palmeiras.
Según informa Fabrizio Romano, Heittor ha atraído el interés del City Group, que desea ficharle para uno de sus equipos: el Troyes. Palmeiras lo ve como un jugador de futuro (ha disputado dos partidos con el primer equipo, el segundo esta misma madrugada), pero una buena oferta podría hacer cambiar de aires al delantero brasileño.
Ya hay acuerdo con Barcola
El domingo saltaba la noticia en el PSG: Barcola no va a firmar un nuevo contrato y desea salir de París. Y este lunes parece aclararse ya su destino. Según Nicolò Schira, existe ya un principio de acuerdo entre el extremo francés y el Liverpool, que le ofrece un contrato hasta el año 2032 con un salario muy suculento.
Una vez logrado el 'sí' del futbolista, queda la tarea más complicada: fijar un precio con el PSG.
Con todo a por Gonzalo
Lo de Álvaro Arbeloa y Gonzalo García no era un rumor. El Fulham, club al que entrena ahora el ex del Real Madrid, va con todo a por un '9' y su principal objetivo es el delantero madridista. En una plantilla con Mbappé, Vinicius, Diomandé, Rodrygo y compañía sabe Gonzalo que sus oportunidades serán pocas, y ahí es donde quiere pescar Arbeloa.
Informaba 'The Athletic' del interés y Fabrizio Romano explica que el acuerdo depende solo del Real Madrid y de las cláusulas o porcentajes que quiera reservarse por el futbolista, además de contar antes con el 'sí' de Mourinho a una salida, algo que todavía no se ha producido. El Fulham se dirigirá en las próximas horas al club blanco para iniciar negociaciones.
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