Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Fichaje del Alavés

El Deportivo Alavés acaba de hacer oficial el fichaje de Miguel Rodríguez, que firma como babazorro hasta 2031. El extremo gallego, canterano del Celta de Vigo, llega procedente del Utrecht.

El Deportivo Alavés y el FC Utrecht han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador Miguel Rodríguez (Redondela, Pontevedra, 29 de abril de 2003), que se incorpora a la entidad albiazul con un contrato de cinco temporadas para aportar velocidad, desborde y talento ofensivo al conjunto babazorro.