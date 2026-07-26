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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 26 de julio.
Guimaraes, objetivo Arsenal
Bruno Guimaraes podría sellar su acuerdo con el Arsenal la próxima semana. Según Fabrizio Romano, la oferta que preparan los 'gunners' sería de más de 80 millones de euros, tal y como exige el Newcastle. Mientras los términos personales ya están acordados con el jugador, 'solo' queda que ambas entidades decidan el precio de salida.
La Juve, loca por el 'Dibu'
La Juventus va a por todas con el objetivo de firmar a Emiliano Martínez. Así lo demostró el técnico Luciano Spalletti: "Dibu Martínez es un gran portero y un jugador que quiere moverse este verano. Estamos interesados en él, porque buscamos competencia en el rol de portero".
Eso sí, el italiano especificó luego que "actualmente" la Vecchia Signora tiene "dos porteros, Di Gregorio y Perin". Una indirecta que podría suponer la marcha de alguno de los guardametas para que llegue el argentino.
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