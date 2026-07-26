Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

La Juve, loca por el 'Dibu'

La Juventus va a por todas con el objetivo de firmar a Emiliano Martínez. Así lo demostró el técnico Luciano Spalletti: "Dibu Martínez es un gran portero y un jugador que quiere moverse este verano. Estamos interesados en él, porque buscamos competencia en el rol de portero".

Eso sí, el italiano especificó luego que "actualmente" la Vecchia Signora tiene "dos porteros, Di Gregorio y Perin". Una indirecta que podría suponer la marcha de alguno de los guardametas para que llegue el argentino.