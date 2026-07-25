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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 25 de julio.
¡Vozinha ya tiene equipo!
Varios días después de finalizar su andadura en el Mundial... ¡Vozinha ya tiene nuevo equipo! El portero más famoso de la Copa del Mundo, viral tras sus actuaciones ante España y Uruguay en la Copa del Mundo, ficha por Colo Colo.
El club chileno ya ha llegado a un acuerdo verbal con el meta caboverdiano de 40 años, que incluso aparece en el XI Ideal del Mundial escogido por la FIFA, que le considera el mejor portero del torneo.
"Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar", confirmó un directivo de Colo Colo.
Otro para Xabi Alonso
Maxence Lacroix ya ha pasado el reconocimiento médico con el Chelsea, según informa Fabrizio Romano. Tras el desembolso de 138 millones por Morgan Rogers, Xabi Alonso ficha ahora al central francés por otros 61 'kilos'.
Salah seguirá en Europa
El futuro de Mohamed Salah para aclararse poco a poco. El futbolista egipcio, que puso punto final a su etapa en el Liverpool convertido en leyenda, se acerca ahora al Besiktas. Según avanza Nicolò Schira, firmará un contrato hasta 2027 prorrogable hasta 2028. Su salario en Turquía rondaría los 12 millones por curso.
120 millones por Diomandé
La gran noticia de la mañana es, sin duda, que el Real Madrid va con todo a por Yan Diomandé. El club blanco pretende pagar 120 millones de euros para sacarle del Leipzig, en una clara apuesta de presente y de futuro para Mourinho.
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