Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

¡Vozinha ya tiene equipo!

Varios días después de finalizar su andadura en el Mundial... ¡Vozinha ya tiene nuevo equipo! El portero más famoso de la Copa del Mundo, viral tras sus actuaciones ante España y Uruguay en la Copa del Mundo, ficha por Colo Colo.

El club chileno ya ha llegado a un acuerdo verbal con el meta caboverdiano de 40 años, que incluso aparece en el XI Ideal del Mundial escogido por la FIFA, que le considera el mejor portero del torneo.

"Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar", confirmó un directivo de Colo Colo.