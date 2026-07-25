Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiomandéBarcelona - EuropaLuis de la FuenteMastantuonoBarcelona próximo partidoCubarsí psicólogaEtapa 20 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaHorarios F1Mercado de fichajesPrograma Campeonato España AtletismoZubimendiRodriPau GasolIker CasillasOyarzabalCubarsí padreElectricistaRafa NadalVelada Año IbaiEA Sports FCPartidos pretemporadaBarça pretemporadaServidores PlayStationPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Vozinha, héroe de Cabo Verde ante España

Vozinha, héroe de Cabo Verde ante España / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc Marín

Marc Marín

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 25 de julio.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL