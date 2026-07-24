Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Guerra por Diomande

Arsenal y Manchester City compiten por Yan Diomande, la joven perla de 19 años del RB Leipzig. Según informa BILD, ambos clubes estudian presentar una oferta este verano por el extremo internacional con Costa de Marfil.

Diomande, en el duelo de Costa de Marfil ante Alemania / EFE

El Liverpool ya intentó adelantarse, pero el Leipzig rechazó una propuesta cercana a los 81 millones de euros. El atacante continúa teniendo una enorme demanda y se avecina una intensa batalla por su fichaje.