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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 24 de julio.
Guerra por Diomande
Arsenal y Manchester City compiten por Yan Diomande, la joven perla de 19 años del RB Leipzig. Según informa BILD, ambos clubes estudian presentar una oferta este verano por el extremo internacional con Costa de Marfil.
El Liverpool ya intentó adelantarse, pero el Leipzig rechazó una propuesta cercana a los 81 millones de euros. El atacante continúa teniendo una enorme demanda y se avecina una intensa batalla por su fichaje.
Lacroix, a un paso del Chelsea
Maxence Lacroix tiene previsto pasar hoy el reconocimiento médico con el Chelsea antes de completar su traspaso desde el Crystal Palace, según informa David Ornstein. Los clubes están cerrando una operación cercana a los 52 millones de libras, mientras que el central de 26 años firmaría un contrato hasta junio de 2032. El acuerdo entra en su recta final.
El Chelsea sigue a Alajbegovic
El Chelsea ha puesto sus ojos en Kerim Alajbegovic, extremo del Bayer Leverkusen e internacional con Bosnia y Herzegovina, según informa Ben Jacobs. El interés de los Blues todavía se encuentra en una fase inicial.
Por ahora, el club londinense no ha contactado formalmente con el Bayer Leverkusen, aunque podría realizar un primer acercamiento próximamente. El nombre de Alajbegovic ya está sobre la mesa en Stamford Bridge.
El City va con todo a por Bouaddi
El Manchester City prepara una ofensiva de 90 millones de euros por Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille, según informa Nicolò Schira. El club inglés ya tendría prácticamente encarrilado el acuerdo con el jugador marroquí.
Bouaddi habría dado el visto bueno a un contrato hasta 2031, por lo que el siguiente paso será alcanzar un entendimiento definitivo con el Lille. La operación entra ahora en una fase clave. ¿Sería para sustituir a Rodri?
Halilovic, ofrecido al Avellino
Según informa Nicolò Schira, Alen Halilović ha sido ofrecido al Avellino como agente libre. El exjugador del Milan y del Barcelona aparece como una opción para reforzar al conjunto italiano. De momento, el club está valorando la operación y todavía no hay una decisión tomada. Las conversaciones podrían avanzar en los próximos días.
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