Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Guaridola se aleja de Italia

Pep Guardiola estaría cerca de rechazar la propuesta de la selección italiana. El técnico habría prometido a su familia tomarse un descanso antes de aceptar un nuevo proyecto. Además, existiría una diferencia importante en las condiciones económicas: el salario ofrecido por la federación estaría lejos de las pretensiones del entrenador catalán. La información procede de La Gazzetta dello Sport, que apunta a que, a día de hoy, la llegada de Guardiola al banquillo de Italia parece muy complicada.