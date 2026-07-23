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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy miércoles 22 de julio.
Guaridola se aleja de Italia
Pep Guardiola estaría cerca de rechazar la propuesta de la selección italiana. El técnico habría prometido a su familia tomarse un descanso antes de aceptar un nuevo proyecto. Además, existiría una diferencia importante en las condiciones económicas: el salario ofrecido por la federación estaría lejos de las pretensiones del entrenador catalán. La información procede de La Gazzetta dello Sport, que apunta a que, a día de hoy, la llegada de Guardiola al banquillo de Italia parece muy complicada.
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