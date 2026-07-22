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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 21 de julio.
El United frena la vía inglesa de Rashford
El Manchester United se muestra reticente a permitir que Marcus Rashford refuerce a otro club de la Premier League. Según informa The i Paper, en Old Trafford temen que una operación dentro de Inglaterra pueda volverse en su contra si el delantero recupera su mejor nivel en un rival directo.
El Tottenham Hotspur estaría dispuesto a pagar por el atacante, mientras que Arsenal y Chelsea también siguen de cerca su situación. Pese al interés existente, la postura del United podría dificultar cualquier acuerdo con estos clubes.
Por su parte, Rashford priorizaría un destino de élite que dispute la Champions League, una condición que podría terminar siendo decisiva para definir su futuro.
Raúl Asencio, con la puerta abierta
Raúl Asencio podría abandonar el Real Madrid este verano, en una operación que ya estaría sobre la mesa desde el pasado mes de junio y en la que aparece la figura de José Mourinho.
Según explica Fabrizio Romano, La salida podría producirse mediante un traspaso permanente o una cesión, dependiendo de las propuestas que lleguen al club blanco. En cualquier caso, la resolución de la operación también quedaría condicionada a la voluntad del propio futbolista.
El Real Madrid mantiene abiertas las puertas a su salida, aunque todavía no existe una fórmula definitiva y el futuro del jugador dependerá de las ofertas y de su decisión final.
El Chelsea ya tiene a uno de los grandes refuerzos del verano. El conjunto londinense confirmó este martes la incorporación de Morgan Rogers, que deja el Aston Villa para iniciar una nueva etapa en Stamford Bridge tras firmar un contrato hasta 2033.
Aunque el club no hizo públicas las cifras de la operación, el traspaso se sitúa en torno a los 137 millones de euros, una cantidad que convertiría al internacional inglés en uno de los fichajes más caros de la historia de la Premier League.
A sus 23 años, Rogers aterriza en Londres después de consolidarse como una de las grandes revelaciones del fútbol inglés. Durante su etapa en el Aston Villa participó directamente en 40 goles en 85 partidos de la Premier League, ayudando al conjunto de Birmingham a clasificarse para la Champions League y, posteriormente, a conquistar la Europa League.
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