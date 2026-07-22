Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El United frena la vía inglesa de Rashford

El Manchester United se muestra reticente a permitir que Marcus Rashford refuerce a otro club de la Premier League. Según informa The i Paper, en Old Trafford temen que una operación dentro de Inglaterra pueda volverse en su contra si el delantero recupera su mejor nivel en un rival directo.

El Tottenham Hotspur estaría dispuesto a pagar por el atacante, mientras que Arsenal y Chelsea también siguen de cerca su situación. Pese al interés existente, la postura del United podría dificultar cualquier acuerdo con estos clubes.

Por su parte, Rashford priorizaría un destino de élite que dispute la Champions League, una condición que podría terminar siendo decisiva para definir su futuro.