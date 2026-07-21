Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El United pregunta por Ismaïla Sarr

Ismaïla Sarr, atacante senegalés del Crystal Palace. El club de Old Trafford estaría valorando distintas opciones para reforzar sus bandas y el futbolista de 28 años habría entrado en su lista de candidatos.

De acuerdo con Foot Mercato, por el momento se trataría únicamente de contactos iniciales para explorar las condiciones de una posible operación. El Palace no tendría necesidad de vender, por lo que cualquier movimiento dependería tanto de su postura como de la propuesta económica presentada por el United.

La opción resultaría especialmente atractiva para Sarr, quien ha reconocido anteriormente que es seguidor del Manchester United desde pequeño y que vestir su camiseta supondría cumplir un sueño. Un vínculo sentimental que podría facilitar el entendimiento con el jugador si los clubes deciden avanzar en las negociaciones.