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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 16 de julio.
El United pregunta por Ismaïla Sarr
Ismaïla Sarr, atacante senegalés del Crystal Palace. El club de Old Trafford estaría valorando distintas opciones para reforzar sus bandas y el futbolista de 28 años habría entrado en su lista de candidatos.
De acuerdo con Foot Mercato, por el momento se trataría únicamente de contactos iniciales para explorar las condiciones de una posible operación. El Palace no tendría necesidad de vender, por lo que cualquier movimiento dependería tanto de su postura como de la propuesta económica presentada por el United.
La opción resultaría especialmente atractiva para Sarr, quien ha reconocido anteriormente que es seguidor del Manchester United desde pequeño y que vestir su camiseta supondría cumplir un sueño. Un vínculo sentimental que podría facilitar el entendimiento con el jugador si los clubes deciden avanzar en las negociaciones.
La Premier va a por Abde
Aston Villa y Newcastle United siguen de cerca a Ez Abde Ezzalzouli de cara al próximo mercado de verano. El extremo del Real Betis, de 24 años, aparece en el radar de ambos clubes ingleses, aunque la operación no se presenta sencilla por las exigencias verdiblancas.
Según informa el Diario de Sevilla, el Betis no contempla facilitar su salida y pretende remitirse a la cláusula de rescisión de 60 millones de euros. En Heliópolis consideran al internacional marroquí una pieza importante y solo aceptarían negociar ante una propuesta que se acerque a esa cantidad.
El interés del Villa podría ganar fuerza después del traspaso de Morgan Rogers al Chelsea por 117 millones de libras, una operación que dejaría margen económico y una vacante en el frente ofensivo. Además, el hecho de que Abde esté aprendiendo inglés alimenta aún más los rumores sobre un posible futuro en la Premier League.
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