En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 16 de julio.
Stones, opción de urgencia para el Arsenal
El Arsenal estudia incorporar gratis a John Stones para reforzar su defensa ante la posible baja prolongada de William Saliba. El central francés podría permanecer hasta cinco meses fuera de los terrenos de juego por un problema en la espalda.
La lesión obliga al conjunto londinense a valorar alternativas para cubrir una posición clave en la plantilla. Stones aparece como una opción atractiva por su experiencia en la Premier League y porque llegaría sin necesidad de pagar traspaso.
Tal y como apunta The Sun, el defensa inglés es agente libre tras abandonar el Manchester City y podría reencontrarse con Mikel Arteta, con quien ya coincidió durante la etapa del técnico español como ayudante en el club de Mánchester.
Arbeloa quiere a Gonzalo
Álvaro Arbeloa quiere reforzar al Fulham con dos futbolistas a los que conoce muy bien. El técnico español habría pedido la incorporación de Franco Mastantuono y Gonzalo García, ambos vinculados al Real Madrid.
Arbeloa ya trabajó con los dos jugadores durante su etapa en el conjunto blanco y estaría presionando a la directiva del Fulham para llevarlos a Craven Cottage este verano. Su conocimiento previo podría resultar clave para convencerles.
De acuerdo con The Sun, la operación de Mastantuono solo parece viable mediante una cesión, mientras que Gonzalo García encajaría en la necesidad del club londinense de incorporar delanteros tras sufrir dos salidas en ataque.
Villa y Chelsea pujan por Rowe
Jonathan Rowe se ha convertido en uno de los nombres a seguir en la Premier League. Tanto el Aston Villa como el Chelsea han incluido al extremo del Bologna en su lista de objetivos para reforzar el ataque este verano.
Los dos clubes ingleses ya habrían mantenido contactos con los representantes del futbolista, aunque por el momento no consta que hayan presentado una oferta formal. La situación podría avanzar durante las próximas semanas si alguno decide dar el primer paso.
Según informa CalcioMercato, el Bologna ha fijado una valoración de entre 40 y 45 millones de euros. El conjunto italiano quiere retener a Rowe, pero tendría complicado rechazar una propuesta que alcanzara esas cifras.
- Resumen del España - Argentina: gol de Ferran Torres y highlights de la final del Mundial 2026
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Reacciones y polémica del España - Argentina de la final del Mundial, en directo
- El mensaje de Lamine Yamal antes de la final del Mundial: 'Por ti y por la calle
- Paco González ya no puede con Leo Messi: 'Si le das la mano...
- Tranquilidad en el Barça con Julián Álvarez
- Esto cobrará cada jugador de España tras ganar el Mundial ante Argentina
- Mensajes cruzados tras el bochorno de Francia ante Inglaterra: rajadas, excusas, polémica y algo de diplomacia