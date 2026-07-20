Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Stones, opción de urgencia para el Arsenal

El Arsenal estudia incorporar gratis a John Stones para reforzar su defensa ante la posible baja prolongada de William Saliba. El central francés podría permanecer hasta cinco meses fuera de los terrenos de juego por un problema en la espalda.

John Stones celebra un gol con el Manchester City en la Champions League / Europa Press

La lesión obliga al conjunto londinense a valorar alternativas para cubrir una posición clave en la plantilla. Stones aparece como una opción atractiva por su experiencia en la Premier League y porque llegaría sin necesidad de pagar traspaso.

Tal y como apunta The Sun, el defensa inglés es agente libre tras abandonar el Manchester City y podría reencontrarse con Mikel Arteta, con quien ya coincidió durante la etapa del técnico español como ayudante en el club de Mánchester.