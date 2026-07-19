Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Foden entra en la órbita del Milan

El AC Milan ha incluido a Phil Foden en su lista de posibles objetivos para este mercado. El conjunto italiano estaría siguiendo de cerca la situación del atacante del Manchester City, cuyo futuro podría convertirse en uno de los grandes temas del verano.

La información, publicada por Tuttosport, apunta a que el Milan valora al internacional inglés como una incorporación de enorme impacto deportivo y mediático. A sus 26 años, Foden sigue siendo uno de los futbolistas con mayor talento del fútbol europeo, aunque una operación de este calibre exigiría un esfuerzo económico muy importante.

Phil Foden, jugador del Manchester City / EFE

Por eso, cualquier movimiento dependería primero de una posible salida de Rafael Leão. El club rossonero necesitaría recaudar una cantidad considerable por el portugués para poder afrontar tanto el coste del traspaso como el salario del jugador inglés.

De momento, se trata de una opción que el Milan está monitorizando y no de una negociación avanzada. Pero si Leão abandona San Siro, Foden podría pasar de ser una posibilidad lejana a convertirse en uno de los grandes nombres del mercado italiano.