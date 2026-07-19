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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 16 de julio.
Foden entra en la órbita del Milan
El AC Milan ha incluido a Phil Foden en su lista de posibles objetivos para este mercado. El conjunto italiano estaría siguiendo de cerca la situación del atacante del Manchester City, cuyo futuro podría convertirse en uno de los grandes temas del verano.
La información, publicada por Tuttosport, apunta a que el Milan valora al internacional inglés como una incorporación de enorme impacto deportivo y mediático. A sus 26 años, Foden sigue siendo uno de los futbolistas con mayor talento del fútbol europeo, aunque una operación de este calibre exigiría un esfuerzo económico muy importante.
Por eso, cualquier movimiento dependería primero de una posible salida de Rafael Leão. El club rossonero necesitaría recaudar una cantidad considerable por el portugués para poder afrontar tanto el coste del traspaso como el salario del jugador inglés.
De momento, se trata de una opción que el Milan está monitorizando y no de una negociación avanzada. Pero si Leão abandona San Siro, Foden podría pasar de ser una posibilidad lejana a convertirse en uno de los grandes nombres del mercado italiano.
El Madrid descarta a Rodri
El Real Madrid no tiene previsto lanzarse a por Rodri Hernández durante este mercado de verano. Pese al extraordinario nivel mostrado por el centrocampista español en el Mundial, su fichaje no forma parte actualmente de los planes del conjunto blanco, dirigido por José Mourinho.
Tal y como cuenta The Athletic, la entidad madridista ha descartado iniciar una ofensiva por el futbolista del Manchester City en la ventana actual. Por tanto, no se esperan negociaciones ni una propuesta formal por el internacional español.
Rodri, a sus 30 años, continúa siendo una de las piezas más importantes del equipo inglés y uno de los mejores mediocentros del mundo. Su rendimiento con España había generado especulaciones sobre un posible interés del Madrid, especialmente por la necesidad de asegurar el futuro del centro del campo.
Sin embargo, la postura del club parece clara: no habrá movimiento por Rodri este verano. El Madrid priorizará otras posiciones y otros perfiles, mientras el centrocampista seguirá, salvo giro inesperado, defendiendo los colores del Manchester City.
El City sigue a Ibrahim Mbaye
El Manchester City ha incluido a Ibrahim Mbaye en su lista de objetivos para este mercado de verano. Según informa Foot Mercato, el conjunto inglés está siguiendo de cerca la evolución del joven extremo, que ha sido una de las apariciones más interesantes del fútbol francés esta temporada.
Mbaye logró hacerse un hueco durante la primera mitad del curso bajo las órdenes de Luis Enrique, acumulando minutos y dejando actuaciones prometedoras. Su velocidad, capacidad para desbordar y margen de crecimiento han llamado la atención de varios clubes europeos, entre ellos el equipo de Enzo Maresca,
Sin embargo, su protagonismo se redujo después del parón internacional, pese a las buenas sensaciones que había transmitido anteriormente. Esa pérdida de minutos no parece haber frenado el interés del City, que continúa valorándolo como una opción de futuro para reforzar sus bandas.
Además, el atacante también ha destacado con Senegal, firmando actuaciones importantes a nivel internacional y ganando notoriedad durante el Mundial. Por ahora no se habla de una oferta formal, pero su nombre ya figura en la agenda de uno de los grandes protagonistas del mercado.
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