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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Foden, autor de dos goles en la victoria del City frente al Fulham

Foden, autor de dos goles en la victoria del City frente al Fulham / @PhilFoden

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 16 de julio.

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