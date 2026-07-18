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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 16 de julio.
El United se fija en Neco Williams
El Manchester United ha incluido a Neco Williams entre sus objetivos para reforzar el lateral derecho este verano. El club inglés lleva tiempo siguiendo al internacional galés del Nottingham Forest.
Su capacidad para actuar en ambas bandas es uno de los aspectos que más valora Michael Carrick, que considera esa versatilidad una ventaja importante para la plantilla.
Según Football Insider, el Forest quiere retener al jugador y ya estudia ofrecerle un nuevo contrato, pese al interés del United y del Tottenham. Williams tiene vínculo hasta 2029.
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El Tottenham abre la puerta a Romero
El Tottenham está dispuesto a vender a Cristian Romero este verano y ha fijado inicialmente su precio en unos 50 millones de libras (unos 58 millones de euros. Sin embargo, los Spurs podrían aceptar una cantidad cercana a los 47 'kilos' debido al historial de lesiones del central argentino, uno de los jugadores con mayor cartel de su plantilla.
La información de TEAMtalk apunta a una carrera muy abierta por Romero, con Inter de Milán, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid pendientes de su situación.
El Aston Villa acelera por Palhinha
El Aston Villa está apretando para fichar a João Palhinha este verano. El conjunto inglés quiere aprovechar la situación del centrocampista portugués en el Bayern de Múnich y ya prepara una oferta para intentar cerrar la operación.
Un detalle que puede resultar decisivo es que Palhinha ha retrasado su regreso al Bayern, lo que concede al Villa más margen para avanzar en las negociaciones y acercar posturas antes de que el futbolista vuelva a incorporarse al conjunto alemán.
Según informa Record, el Aston Villa confía en que su participación en la Champions League le ayude a imponerse al Benfica, el otro gran aspirante en la carrera por el mediocampista.
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