Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezClasificación Tour de Francia hoyEtapa 14 Tour de FranciaFranciaCubarsíLamine YamalGraviteoGuardiolaErling HaalandLey Propiedad HorizontalKilian JornetMálaga P1 Premier PadelEspaña Argentina palmarésFinal Mundial 2026Tercer y cuarto puesto Mundial 2026Máximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaParches MundialAire acondicionadoPlayStationPS6OutdoorPobles
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Cuti Romero, central argentino del Tottenham

Cuti Romero, central argentino del Tottenham / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 16 de julio.

Actualizar

Oficial: Joel Roca se marcha a Olympiakos

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL