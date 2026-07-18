Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El United se fija en Neco Williams

El Manchester United ha incluido a Neco Williams entre sus objetivos para reforzar el lateral derecho este verano. El club inglés lleva tiempo siguiendo al internacional galés del Nottingham Forest.

Su capacidad para actuar en ambas bandas es uno de los aspectos que más valora Michael Carrick, que considera esa versatilidad una ventaja importante para la plantilla.

Según Football Insider, el Forest quiere retener al jugador y ya estudia ofrecerle un nuevo contrato, pese al interés del United y del Tottenham. Williams tiene vínculo hasta 2029.