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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 16 de julio.
El Dortmund recupera el control total sobre Schlotterbeck
El Borussia Dortmund vuelve a tener el control absoluto sobre el futuro de Nico Schlotterbeck después de que su cláusula de rescisión expirase a mediados de julio. De esta forma los clubes interesados en él ya no pueden cerrar el fichaje del internacional alemán mediante dicha cláusula y cualquier operación deberá negociarse directamente con el conjunto alemán.
Tal y como informa Sky Sport Alemania, el Real Madrid ya había enfriado su interés tras la lesión del central en la Copa del Mundo. Además, la posición negociadora del Dortmund es especialmente sólida, ya que Schlotterbeck tiene contrato hasta 2031.
Diomande da luz verde a cuatro grandes de Europa
El crecimiento de Yan Diomande ha despertado el interés de varios clubes importantes de cara al mercado de verano. Liverpool habría realizado hasta ahora el movimiento formal más firme mientras reconstruye su ataque bajo las órdenes de Andoni Iraola.
Sin embargo, el conjunto inglés no está solo en la carrera. Paris Saint-Germain, Manchester City y Manchester United también siguen muy de cerca al atacante y mantienen un fuerte interés en su fichaje.
Tal y como explica BILD, Diomande ha dado el visto bueno a un posible traspaso a cualquiera de los cuatro clubes. Además, todos los pretendientes consideran que se encuentran en una posición favorable para hacerse con su firma.
Pervis Estupiñán da el sí al Aston Villa
El Aston Villa ha alcanzado un acuerdo en términos personales con Pervis Estupiñán, que ya habría dado luz verde a su posible llegada a Villa Park.El internacional ecuatoriano quiere ponerse a las órdenes de Unai Emery, quien busca reforzar el lateral izquierdo. El futbolista del AC Milan ha sido identificado como el posible sustituto de Lucas Digne.
De acuerdo con Fabrizio Romano, las conversaciones entre Aston Villa y AC Milan continúan, aunque ambos clubes todavía deben ponerse de acuerdo en la cantidad del traspaso.
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