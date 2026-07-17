Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El Dortmund recupera el control total sobre Schlotterbeck

El Borussia Dortmund vuelve a tener el control absoluto sobre el futuro de Nico Schlotterbeck después de que su cláusula de rescisión expirase a mediados de julio. De esta forma los clubes interesados en él ya no pueden cerrar el fichaje del internacional alemán mediante dicha cláusula y cualquier operación deberá negociarse directamente con el conjunto alemán.

Nico Schlotterbeck, lesionado en el duelo contra Costa de Marfil / Agencias

Tal y como informa Sky Sport Alemania, el Real Madrid ya había enfriado su interés tras la lesión del central en la Copa del Mundo. Además, la posición negociadora del Dortmund es especialmente sólida, ya que Schlotterbeck tiene contrato hasta 2031.