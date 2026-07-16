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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 16 de julio.
El Aston Villa, interesado en un jugador del Bayern de Múnich
Joao Palhinha, jugador del Bayern de Múnich cedido la pasada temporada al Tottenham, interesa al Aston Villa, según información de Fabrizio Romano. Por el momento, no hay conversaciones entre clubes, aunque el conjunto de la Premier League lo tiene en su lista de futuribles.
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