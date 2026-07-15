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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy miércoles 15 de julio.
OFICIAL: Thomas Meunier ficha por el Sunderland
El jugador belga se incorpora al conjunto inglés y firmará un contrato por dos temporadas.
Luka Modric, cerca de seguir en el Milan
Según Fabrizio Romano, el Milan se mantiene con confianza para poder renovar el contrato de Luka Modric. Además, añade que pronto habrá una decisión por parte del jugador.
Alex Campos renueva con el Barça
Informa Fabrizio Romano que el defensa Alex Campos ya tiene acordada la renovación hasta 2029 con el club azulgrana. Además, hay opción para extender la vinculación por un año más.
El 'pellizco' que se lleva el Manchester United por Greenwood
El delantero inglés ha sido traspasado por el Marsella al Fenerbahce a cambio de unos 40 millones de euros, aunque el Manchester United recibirá unos 12,4 al contar con un porcentaje de futura venta.
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