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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 14 de julio.
El United busca lateral
El Manchester United mantiene firme su interés en reforzar el lateral izquierdo y ha situado a Lewis Hall como una de sus grandes prioridades para este mercado de verano.
El joven defensor del Newcastle es el objetivo preferido de Michael Carrick para esa posición y vería con buenos ojos un posible cambio de aires.
Por su parte, el Newcastle no tiene intención de desprenderse de otro de sus futbolistas importantes y solo se plantearía negociar una venta por una cifra cercana a los 60 millones de libras.
Giro con Kim Min-jae
Según Sky Sport, el Bayern Múnich ha dado un giro de 180 grados en su postura respecto a Kim Min-jae y ahora tiene previsto mantener al defensor en la plantilla de cara a la próxima temporada.
De acuerdo con la información del medio alemán, el internacional surcoreano ha dejado de ser considerado un candidato a salir durante el mercado de verano.
La única posibilidad de que cambie la postura del club bávaro sería la llegada de una oferta excepcional que, además, contara con el visto bueno del propio Kim Min-jae.
Ingreso de 100 millones para el PSG
Según L'Équipe, el Paris Saint-Germain está muy cerca de cerrar la renovación de su contrato de patrocinio con Nike. El nuevo acuerdo tendría una duración de cinco años y reportaría al club parisino alrededor de 100 millones de euros por temporada.
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