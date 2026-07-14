Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El United busca lateral

El Manchester United mantiene firme su interés en reforzar el lateral izquierdo y ha situado a Lewis Hall como una de sus grandes prioridades para este mercado de verano.

El joven defensor del Newcastle es el objetivo preferido de Michael Carrick para esa posición y vería con buenos ojos un posible cambio de aires.

Por su parte, el Newcastle no tiene intención de desprenderse de otro de sus futbolistas importantes y solo se plantearía negociar una venta por una cifra cercana a los 60 millones de libras.