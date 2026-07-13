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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 12 de julio.
El Trabzonspor quiere a Prestianni
Según informaciones procedentes de Turquía, el Trabzonspor podría llegar a ofrecer hasta 18 millones de euros por el jugador argentino. Según explican en 'A Bola', el Benfica rechazó la primera oferta, pero el club turco aún no ha renunciado a fichar al extremo argentino.
Dybala seguirá en la Roma
Según la información de Fabrizio Romano, el argentino Paulo Dybala ya ha firmado su renovación con la AS Roma y será oficial próximamente. A sus 32 años, se especulaba sobre una posible salida a otro equipo de la Serie A o para iniciar una nueva aventura lejos del Calcio.
Manzambi se va a la Premier
Johan Manzambi, jugador del Friburgo y sensación del Mundial 2026 tras su papel con la Suiza de Murat Yakin, se convirtió en uno de los grandes alicientes del mercado de fichajes desde el momento que debutó en la Copa del Mundo.
Su juventud, desparpajo y versatilidad para ofrecer soluciones en ataque lo destacaron como una de las piezas a tener en cuenta y el Friburgo no hizo otra cosa que frotarse las manos. Según Fabrizio Romano, el equipo que se llevará el gato al agua es el Aston Villa, que ya tiene un acuerdo verbal con el jugador.
En total, pagarán algo más de 60 millones de euros, cifra que el Friburgo ha aceptado. El contrato con el suizo será a largo plazo.
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