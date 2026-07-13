Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Manzambi se va a la Premier

Johan Manzambi, jugador del Friburgo y sensación del Mundial 2026 tras su papel con la Suiza de Murat Yakin, se convirtió en uno de los grandes alicientes del mercado de fichajes desde el momento que debutó en la Copa del Mundo.

Su juventud, desparpajo y versatilidad para ofrecer soluciones en ataque lo destacaron como una de las piezas a tener en cuenta y el Friburgo no hizo otra cosa que frotarse las manos. Según Fabrizio Romano, el equipo que se llevará el gato al agua es el Aston Villa, que ya tiene un acuerdo verbal con el jugador.

Manzambi, la sensación de Suiza / EFE

En total, pagarán algo más de 60 millones de euros, cifra que el Friburgo ha aceptado. El contrato con el suizo será a largo plazo.