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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 12 de julio.
El Dortmund libera a Adeyemi para cerrar su fichaje por el Barça
El Borussia Dortmund ha dado permiso al delantero Karim Adeyemi, pretendido por el Barcelona, para ausentarse este domingo en la revisión médica de inicio de pretemporada con el conjunto germano, según ha comunicado el club en las redes sociales.
"Karim Adeyemi y Kjell Wätjen no participarán en las pruebas de rendimiento de hoy. Ambos jugadores han recibido permiso para negociar con otros clubes", ha publicado el Dortmund en su perfil oficial de la red social 'X'.
El internacional alemán, de 24 años, recalará en el Barça a cambio de 22 millones de euros fijos más siete en variables, vinculados a la conquista de títulos, y firmará un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.
Además, el acuerdo incluirá también el 20% de una futura plusvalía en caso de un posterior traspaso del jugador.
El plan del Betis para fichar a un '9' que ilusione
El Betis sigue trabajando intensamente en el mercado de fichajes. Más allá de grandes nombres que suenan en pleno furor del mercado, el club trata de encontrar el equilibrio entre la ilusión por confeccionar una plantilla capaz de competir en la Champions League y la necesidad de no realizar grandes desembolsos que comprometan su estabilidad económica.
En el club confían en que, a lo largo del mercado, el precio por el deseado delantero rebaje considerablemente.
Pep Guardiola, el deseo de Maldini
En esa reestructuración del calcio, en Italia aseguran que el recién nombrado Maldini tiene en la cabeza a un nombre para que sea el líder visible de la nueva generación de futbolistas en Italia: Pep Guardiola.
El exentrenador del City ya dijo en su salida de Mánchester que le gustaría afrontar un reto de una selección, y su perfil parece encajar en la nueva filosofía que busca la FIGC. Pep podría empezar un proyecto desde cero tras tres Copas del Mundo consecutivas sin tener presencia italiana y devolver a la cima un equipo que cuenta con cuatro Mundiales en sus vitrinas.
Paolo Maldini afronta la misión de reconstruir el fútbol italiano
Paolo Maldini, leyenda del fútbol y uno de los mejores defensas de la historia, asume ahora un reto mayor como nuevo director técnico de la Federación Italiana (FIGC), el de devolver a la selección a la cima después de unos años complicados, sin Mundial por tercera vez consecutiva y con un 'calcio' en crisis.
El nuevo presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, encomendó a Maldini, mito del Milan, el reto de una reconstrucción tan necesaria como compleja, que, tras un periodo de reflexión y semanas de especulaciones en torno a la propuesta, terminó aceptando.
A su lado como asesor estará Leonardo, también exjugador, campeón del Mundial con Brasil y ex director deportivo del París Saint-Germain.
Y el objetivo es claro, tal y como reflejaron las palabras de Malagò al anunciar el nombramiento: "Hay un compromiso de cuatro años que debe llevarnos de aquí a 2030 al próximo Mundial, pasando por la Eurocopa".
El Al Hilal desmiente su interés por Raphinha
El medio saudí '365 Scores' desmintió, mediante fuentes oficiales del Al Hilal, que el club no mantiene negociaciones con Raphinha, "y que todo lo que se ha difundido en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre ofertas o conversaciones para incorporar al jugador del Barcelona es completamente falso y carece de fundamento".
Las fuentes añadieron que el agente de Raphinha está intentando aprovechar el nombre del Al Hilal y su poder económico en el mercado de fichajes para presionar a la directiva del Barcelona y conseguir una mejora en las condiciones del contrato del jugador, así como mayores beneficios económicos durante el próximo período.
Sotelo, pendiente de que Celta y Levante cierren la opción de compra
Hugo Sotelo se convertirá en jugador del Levante en los próximos días después de que el club valenciano y el Celta hayan acelerado la negociación para la cesión del mediocentro.
Hoy mismo podría quedar solucionada ya que los dos clubes solo están pendientes de cerrar la opción de compra que tendrá el conjunto «granota» a final de esta temporada.
Hola a todos/as y bienveniodos/as a este directo.
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