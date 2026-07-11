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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 11 de julio.
El City cede a su joya
El Manchester City hizo oficial este sábado la cesión de una de sus joyas, Sverre Nypan, que se marcha a préstamo al Lommel SK. Jugará el noruego la próxima campaña en la Liga de Bélgica, una sorprendente etapa en el camino de un futbolista de 19 años llamado a ser uno de los próximos talentos del City.
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