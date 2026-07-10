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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 10 de julio.
El fichaje de Éderson por el Manchester United es cuestión de horas, ahora sí. Los 'red devils' llegaron a un acuerdo tanto con el futbolista como con la Atalanta hace ya más de un mes, pero todavía no se ha oficializado. Asegura Matteo Moretto que el mediocentro completará hoy definitivamente todos los exámenes médicos.
Cerca del acuerdo por Trincao
El futuro de Trincao parece aclararse con el paso de los días. La eliminación de Portugal del Mundial podría precipitar los hechos y 'A Bola' asegura que Sporting CP y Al-Ahli siguen negociando. Arabia Saudí entró en la puja por el extremo hace unos días y desde el país luso explican ahora que el acuerdo podría cerrarse por un cifra cercana a los 45 millones de euros.
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