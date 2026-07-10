Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Cerca del acuerdo por Trincao

El futuro de Trincao parece aclararse con el paso de los días. La eliminación de Portugal del Mundial podría precipitar los hechos y 'A Bola' asegura que Sporting CP y Al-Ahli siguen negociando. Arabia Saudí entró en la puja por el extremo hace unos días y desde el país luso explican ahora que el acuerdo podría cerrarse por un cifra cercana a los 45 millones de euros.