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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 9 de julio.
¡Bombazo en el Atlético!
¡El Atlético de Madrid cierra el fichaje de Morten Hjulmand! Pese a que el Sporting de Portugal rechazó la primera oferta de los rojiblancos hace escasos días, el club ha cerrado ya el fichaje del mediocentro.
Según informa Fabrizio Romano, el acuerdo entre ambas entidades está a punto de oficializarse, mientras que el Atlético ya estableció desde hace días los términos del contrato del futbolista. Pagará Mateu Alemany 40 millones de euros por el futbolista danés, que firmará hasta 2031 y que volará hoy mismo hacia Madrid.
Millonada por Greenwood
El Fenerbahçe realizará hoy jueves su primera oferta por Mason Greenwood. El club turco pretende desembolsar 45 millones de euros para cerrar el fichaje del exjugador del Getafe, ahora en el Marsella. El acuerdo con el futbolista es total, según informa Nicolò Schira, firmando un contrato hasta 2030 a diez 'kilos' por año.
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