Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

¡Bombazo en el Atlético!

¡El Atlético de Madrid cierra el fichaje de Morten Hjulmand! Pese a que el Sporting de Portugal rechazó la primera oferta de los rojiblancos hace escasos días, el club ha cerrado ya el fichaje del mediocentro.

Según informa Fabrizio Romano, el acuerdo entre ambas entidades está a punto de oficializarse, mientras que el Atlético ya estableció desde hace días los términos del contrato del futbolista. Pagará Mateu Alemany 40 millones de euros por el futbolista danés, que firmará hasta 2031 y que volará hoy mismo hacia Madrid.