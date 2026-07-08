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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy miércoles 8 de julio.
Arbeloa ya tiene nuevo equipo
El Fulham ya tiene nuevo inquilino en el banquillo. El club londinense hizo oficial este martes el fichaje de Álvaro Arbeloa como entrenador para las próximas tres temporadas, con contrato hasta el verano de 2029. El técnico madrileño, de 43 años, aterriza en Craven Cottage después de cerrar su etapa en el Real Madrid, donde dirigió al primer equipo la pasada campaña tras la marcha de Xabi Alonso.
"Es un verdadero honor para mí empezar esta nueva etapa en el Fulham, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí", declaró Arbeloa.
El Liverpool, a por una de las sensaciones del Mundial
El Liverpool ha iniciado contactos para hacerse con la joven promesa mexicana Gilberto Mora tras su destacada irrupción en la Copa del Mundo.
Los 'Reds' han intensificado su interés por el centrocampista de 17 años, mientras que el Manchester United, pese a haber seguido de cerca su evolución, tiene previsto centrar sus esfuerzos en otros objetivos durante este mercado.
Otro refuerzo en el PSG
Según RMC Sport, el Paris Saint-Germain ya tiene un acuerdo en términos personales con Maghnes Akliouche
El extremo del Mónaco ha dado el visto bueno a un contrato por cinco temporadas con el conjunto parisino. Mientras tanto, las negociaciones entre ambos clubes continúan para cerrar el traspaso, con el Mónaco manteniéndose firme en una valoración cercana a los 50 millones de euros.
Rodri abre la puerta
En Inglaterra apuntan que Rodri estaría abierto a poner fin a su etapa en el Manchester City si surge un proyecto que le convenza. Por el momento no hay una decisión tomada, pero su futuro sigue siendo una situación a seguir de cerca de cara a los próximos mercados.
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