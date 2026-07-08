Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Arbeloa ya tiene nuevo equipo

El Fulham ya tiene nuevo inquilino en el banquillo. El club londinense hizo oficial este martes el fichaje de Álvaro Arbeloa como entrenador para las próximas tres temporadas, con contrato hasta el verano de 2029. El técnico madrileño, de 43 años, aterriza en Craven Cottage después de cerrar su etapa en el Real Madrid, donde dirigió al primer equipo la pasada campaña tras la marcha de Xabi Alonso.

"Es un verdadero honor para mí empezar esta nueva etapa en el Fulham, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí", declaró Arbeloa.