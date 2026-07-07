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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 7 de julio.
Interés en Ben White
Ben White continúa despertando interés en el mercado pese al contratiempo sufrido por su lesión.
Varios clubes siguen de cerca la situación del defensor del Arsenal, aunque persisten las dudas sobre el alcance de la lesión en el ligamento medial que arrastra.
En caso de abandonar el conjunto londinense, la prioridad del internacional inglés pasa por recalar en un club que dispute la UEFA Champions League.
Otro fichaje en la Premier
El Newcastle está muy cerca de cerrar el fichaje de Seun Steur, centrocampista del Ajax, en una operación cuyo valor total superará los 25 millones de euros.
El futbolista de 18 años ya ha dado el visto bueno para incorporarse al conjunto inglés y las negociaciones entre ambos clubes se encuentran en una fase muy avanzada.
Competencia por Junior Kroupi
Según informa TEAMtalk, el Tottenham Hotspur prepara una oferta de 85 millones de libras para intentar hacerse con el fichaje de Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth.
Los Spurs quieren poner a prueba la postura de los 'Cherries', que mantienen que el atacante francés de 20 años no está en venta tras su destacada temporada, en la que firmó 13 goles en la Premier League.
El Arsenal también sigue de cerca la situación de Kroupi y mantiene interés en incorporar al joven delantero.
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