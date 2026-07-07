Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Interés en Ben White

Ben White continúa despertando interés en el mercado pese al contratiempo sufrido por su lesión.

Varios clubes siguen de cerca la situación del defensor del Arsenal, aunque persisten las dudas sobre el alcance de la lesión en el ligamento medial que arrastra.

En caso de abandonar el conjunto londinense, la prioridad del internacional inglés pasa por recalar en un club que dispute la UEFA Champions League.