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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 6 de julio.
Kang-in, a punto
La llegada de Kang-in Lee al Atlético de Madrid está más cerca que nunca. El futbolista del PSG aterrizará próximamente en el Metropolitano procedente del PSG. Acorde a la información del periodista Fabrizio Romano, Mateu Alemany y el club parisino entrarían ya en la fase final de las negociaciones y estarían ultimando detalles, con el Atlético buscando cerrar el acuerdo en breve.
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