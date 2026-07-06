Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Kang-in, a punto

La llegada de Kang-in Lee al Atlético de Madrid está más cerca que nunca. El futbolista del PSG aterrizará próximamente en el Metropolitano procedente del PSG. Acorde a la información del periodista Fabrizio Romano, Mateu Alemany y el club parisino entrarían ya en la fase final de las negociaciones y estarían ultimando detalles, con el Atlético buscando cerrar el acuerdo en breve.