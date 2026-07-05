Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Dias, intocable

El Manchester City no quiere ni abrir la puerta por Rúben Dias. Según informa TEAMtalk, Real Madrid, Barcelona y Chelsea habrían realizado consultas por el central portugués, pero la respuesta del club inglés ha sido tajante: no está en venta.

En el Etihad consideran a Dias una pieza totalmente intocable y una de las bases sobre las que construir la nueva etapa de Enzo Maresca. La postura del City es clara: cualquier interés externo, por importante que sea el club que pregunte, se va a encontrar con un muro.

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Además, el Arsenal también estaría siguiendo de cerca la situación, aunque ahora mismo el escenario parece muy complicado para cualquier pretendiente. Rúben Dias sigue siendo visto como un líder defensivo y una piedra angular del proyecto citizen.