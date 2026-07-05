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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 3 de julio.
Dias, intocable
El Manchester City no quiere ni abrir la puerta por Rúben Dias. Según informa TEAMtalk, Real Madrid, Barcelona y Chelsea habrían realizado consultas por el central portugués, pero la respuesta del club inglés ha sido tajante: no está en venta.
En el Etihad consideran a Dias una pieza totalmente intocable y una de las bases sobre las que construir la nueva etapa de Enzo Maresca. La postura del City es clara: cualquier interés externo, por importante que sea el club que pregunte, se va a encontrar con un muro.
Además, el Arsenal también estaría siguiendo de cerca la situación, aunque ahora mismo el escenario parece muy complicado para cualquier pretendiente. Rúben Dias sigue siendo visto como un líder defensivo y una piedra angular del proyecto citizen.
Momento clave en la operación Hjulmand-Atlético
Atención porque el movimiento del Atlético de Madrid por Morten Hjulmand entra ya en una fase clave. Según informa A Bola, el centrocampista danés ya tendría un acuerdo verbal con el club rojiblanco en cuanto a sus términos personales.
Ahora, el foco pasa directamente a la negociación entre clubes. El Sporting mantiene una postura firme y estaría pidiendo una cifra cercana a los 60 millones de euros para dejar salir al jugador.
El Atlético, por su parte, intentaría cerrar la operación por unos 45 millones de euros incluyendo bonus. Una diferencia importante entre ambas partes, pero el hecho de que el jugador ya tenga encarrilado el acuerdo con el Atleti puede ser un factor decisivo en los próximos días.
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