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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 3 de julio.
El United quiere a Tchouaméni
Tras la negativa de Mateus Fernandes al Manchester United, que ya ha fichado por el Tottenham, el conjunto inglés ha vuelto a fijar su mirada en Aurélien Tchouaméni. En Old Trafford consideran que el centrocampista del Real Madrid sería el sustituto ideal de Casemiro, por quien en su día ya pagaron un pastizal.
Aun así, son conscientes de que se trata de una operación muy complicada y costosa. El Real Madrid no tiene intención de desprenderse del internacional francés, por lo que solo una oferta muy elevada podría abrirle la puerta de salida del Santiago Bernabéu.
Rashford habla de su futuro
Preguntado sobre su futuro, fue tajante: "Vivo el momento. Fui muy claro con todos los implicados antes del Mundial: quería que estuviera resuelto antes; si no lo estaba, no me ocuparía de ello hasta después. Quiero estar plenamente presente en este momento. Estamos luchando por algo muy especial, no tengo energía para dedicarle a eso", aseguró.
Y en esto está centrado Rashford: en ser importante para Inglaterra ante México, en unos octavos de final que han dado mucho de qué hablar antes de que ruede el balón en el Estadio Azteca. Los ingleses saben que será un partido duro, en casa del anfitrión y con condicionantes importantes como la altitud de la Ciudad de México, a la que no están del todo habituados.
Todos los detalles, aquí.
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