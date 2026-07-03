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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 30 de junio.
Nueva opción para Kepa
Kepa Arrizabalaga ha comunicado al Arsenal su intención de abandonar el club este verano con el objetivo de encontrar un proyecto en el que pueda tener más minutos y continuidad como portero titular.
Según informó TeamTalk, Juventus y Napoli son actualmente los clubes mejor posicionados en la carrera por el guardameta español. Ambos equipos ya habrían realizado consultas para conocer las condiciones de una posible operación.
El futuro de Kepa apunta así a estar lejos del Emirates, especialmente si el Arsenal mantiene su apuesta por otros nombres bajo palos. El portero busca recuperar protagonismo y la Serie A aparece como una opción cada vez más seria para relanzar su carrera.
Más competencia por Kroupi Jr
El Tottenham está dispuesto a moverse con fuerza en el mercado y tiene en el punto de mira a Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth. Según informó The Independent, los Spurs estarían preparados para realizar una importante inversión por el atacante francés, cuya operación podría alcanzar los 94 millones de euros.
El interés del club londinense no llega en solitario. El PSG también sigue de cerca la situación de Kroupi, consciente del enorme potencial del futbolista y de su margen de crecimiento. En Francia ven al delantero como uno de los nombres con más proyección de su generación.
El Barça, por su parte, también lo tendría en su lista como alternativa a Julián, aunque su elevado precio complica cualquier movimiento inmediato.
Con varios grandes clubes atentos, el Bournemouth podría encontrarse ante una de las grandes operaciones del verano si finalmente alguno de los interesados decide lanzar una oferta formal.
El Arsenal quiere a Konsa
El Arsenal mantiene un interés inicial en Ezri Konsa, defensa del Aston Villa e internacional con Inglaterra, aunque por ahora la operación no parece sencilla.
Según informó The Telegraph, el club de Birmingham valora al central en torno a los 60 millones de libras, una cifra que en estos momentos los ‘gunners’ no estarían dispuestos a alcanzar.
El posible movimiento por Konsa también podría influir en otra carpeta abierta entre ambos clubes: Morgan Rogers. El atacante continúa siendo uno de los objetivos importantes del Arsenal, pero el Aston Villa no tiene intención de facilitar su salida y lo habría tasado en unos 130 millones de libras, una cantidad que supondría un récord para el mercado británico.
De momento, el Arsenal observa la situación con cautela, consciente de que cualquier negociación con el Villa exigirá una inversión muy elevada.
Van Dijk, el sueño del Milan
El AC Milan prepara una profunda remodelación de su defensa de cara a este verano, según informa la Gazzetta dello Sport.
Virgil van Dijk sigue siendo el gran sueño del club, aunque en estos momentos la prioridad es Gonçalo Inácio. En la lista también aparecen Tiago Gabriel, del Lecce, y António Silva, del Benfica.
Por su parte, Fikayo Tomori apunta a salir del equipo, con un regreso a la Premier League cada vez más probable.
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