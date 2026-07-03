Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Nueva opción para Kepa

Kepa Arrizabalaga ha comunicado al Arsenal su intención de abandonar el club este verano con el objetivo de encontrar un proyecto en el que pueda tener más minutos y continuidad como portero titular.

Según informó TeamTalk, Juventus y Napoli son actualmente los clubes mejor posicionados en la carrera por el guardameta español. Ambos equipos ya habrían realizado consultas para conocer las condiciones de una posible operación.

Kepa firma por el Arsenal / Arsenal

El futuro de Kepa apunta así a estar lejos del Emirates, especialmente si el Arsenal mantiene su apuesta por otros nombres bajo palos. El portero busca recuperar protagonismo y la Serie A aparece como una opción cada vez más seria para relanzar su carrera.