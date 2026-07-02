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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 30 de junio.
Hjulmand y el Atlético
El Atlético de Madrid aprieta por el fichaje de Morten Hjulmand, mediocampista del Sporting CP. El internacional danés ya habría alcanzado un acuerdo para firmar por cinco temporadas, según menciona AS, hasta 2031, con opción de ampliar el contrato.
El Sporting es un equipo duro de roer, y el jugador estaría dispuesto a empujar para que la operación se concrete y pueda jugar en el Metropolitano. El club rojiblanco negocia con el Sporting un traspaso cercano a los 45 millones de euros, entre cantidad fija y variables.
El City se planta con Malo Gusto
Según Fabrizio Romano, el Manchester City mantiene su interés en Malo Gusto, lateral derecho del Chelsea, porque es muy del agrado de Enzo Maresca, pero no está dispuesto a atravesar líneas rojas en su fichaje.
El entrenador italiano es un gran admirador del defensor francés, pero el City no está dispuesto a alcanzar los 75 millones de libras en los que el Chelsea valora al jugador. Unos 87 millones de euros al cambio.
Si los ‘Blues’ no aceptan rebajar sus pretensiones, el club mancuniano pasará a considerar otras alternativas para reforzar esa posición y dejará de mirar a Stamford Bridge. ¿Debe bajar el precio el Chelsea?
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