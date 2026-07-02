Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Hjulmand y el Atlético

El Atlético de Madrid aprieta por el fichaje de Morten Hjulmand, mediocampista del Sporting CP. El internacional danés ya habría alcanzado un acuerdo para firmar por cinco temporadas, según menciona AS, hasta 2031, con opción de ampliar el contrato.

El Sporting es un equipo duro de roer, y el jugador estaría dispuesto a empujar para que la operación se concrete y pueda jugar en el Metropolitano. El club rojiblanco negocia con el Sporting un traspaso cercano a los 45 millones de euros, entre cantidad fija y variables.