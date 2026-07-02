Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialLamine YamalHorario España - AustriaHorario Rafa JódarJan VirgiliSara RubertEspaña - AustriaSuperordenador OPTAGoleadores Mundial 2026Mundial 2026Partidos Mundial hoyPartidos Wimbledon hoyUTMB Val D'Aran 2026 directoMercado Fichajes hoyNico WilliamsBounouMaldiniJosé ElíasSara CarboneroHerenciasCuándo pelea McGregorCalendario LaLiga 2026/27Calendario Barcelona LaLigaCalendario Real Madrid LaLigaCalendario partidos gratis Mundial 2026Máximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid

Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 30 de junio.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL