Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Otro 'Savinho' para el City

Según informa Fabrizio Romano, el Manchester City ha cerrado el fichaje de Mathys Detourbet procedente del Troyes y lo enviará cedido de forma inmediata al AS Monaco. La operación ya cuenta con toda la documentación firmada.

El jugador deja el Troyes, club perteneciente al City Group, para incorporarse al Manchester City en una operación valorada en unos 25 millones de euros, antes de salir directamente cedido rumbo al conjunto monegasco.

El AS Monaco cuenta con una opción para ampliar la cesión hasta 2028, mientras que el Manchester City ha incluido una cláusula específica que le permitiría recuperar al futbolista antes de tiempo.

El movimiento recuerda a la operación realizada en su día con Savinho, cuando el City Group gestionó su llegada procedente del Troyes después de haber pasado por el Girona. Ambos equipos del City Group.