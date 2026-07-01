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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 30 de junio.
La Juventus ficha una joven promesa
La Juventus ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Jeff Ekhator, joven delantero procedente del Genoa, según la información de Fabrizio Romano. La operación, según Fabrizio Romano, queda cerrada por unos 16 millones de euros fijos más otros 2 millones en variables.
Además, David Puczka pondrá rumbo al Genoa desde la Juventus como parte de la negociación. El movimiento refuerza la apuesta del club bianconero por talento joven con proyección dentro del fútbol italiano.
Otro 'Savinho' para el City
Según informa Fabrizio Romano, el Manchester City ha cerrado el fichaje de Mathys Detourbet procedente del Troyes y lo enviará cedido de forma inmediata al AS Monaco. La operación ya cuenta con toda la documentación firmada.
El jugador deja el Troyes, club perteneciente al City Group, para incorporarse al Manchester City en una operación valorada en unos 25 millones de euros, antes de salir directamente cedido rumbo al conjunto monegasco.
El AS Monaco cuenta con una opción para ampliar la cesión hasta 2028, mientras que el Manchester City ha incluido una cláusula específica que le permitiría recuperar al futbolista antes de tiempo.
El movimiento recuerda a la operación realizada en su día con Savinho, cuando el City Group gestionó su llegada procedente del Troyes después de haber pasado por el Girona. Ambos equipos del City Group.
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